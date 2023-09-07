Кремль оценил учения США и Армении как не способствующие стабилизации

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Проведение военных учений Армении и США не способствует стабилизации обстановки в регионе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.

Так он ответил на просьбу оценить слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна об ухудшении ситуации в регионе на фоне объявления о грядущих совместных военных учениях США и Армении.

«В этой ситуации, безусловно, проведение подобных учений не способствует стабилизации обстановки — в любом случае не способствует — и укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе», — сказал он.

О том, что ситуация на границе Азербайджана и Армении стала взрывоопасной, Пашинян заявил на заседании правительства утром 7 сентября 2023 года. Он призвал мировое сообщество принять срочные меры, чтобы не допустить дальнейшего обострения.

По его словам, Азербайджан накапливает на границе с Арменией и в районе Нагорного Карабаха новые воинские части.

Накануне Минобороны Армении сообщило, что в стране с 11 по 20 сентября пройдут совместные с США учения Eagle Partner 2023. В рамках учений будут отработаны «операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач».



Другой целью учений министерство назвало повышение готовности армянских войск к плановым оценкам в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира».