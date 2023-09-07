Кремль оценил учения США и Армении как не способствующие стабилизации
Проведение военных учений Армении и США не способствует стабилизации обстановки в регионе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.
Так он ответил на просьбу оценить слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна об ухудшении ситуации в регионе на фоне объявления о грядущих совместных военных учениях США и Армении.
«В этой ситуации, безусловно, проведение подобных учений не способствует стабилизации обстановки — в любом случае не способствует — и укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе», — сказал он.
О том, что ситуация на границе Азербайджана и Армении стала взрывоопасной, Пашинян заявил на заседании правительства утром 7 сентября 2023 года. Он призвал мировое сообщество принять срочные меры, чтобы не допустить дальнейшего обострения.
По его словам, Азербайджан накапливает на границе с Арменией и в районе Нагорного Карабаха новые воинские части.
Накануне Минобороны Армении сообщило, что в стране с 11 по 20 сентября пройдут совместные с США учения Eagle Partner 2023. В рамках учений будут отработаны «операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач».
Другой целью учений министерство назвало повышение готовности армянских войск к плановым оценкам в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира».
В январе Армения отказалась принять на своей территории запланированные учения с ОДКБ «Нерушимое братство — 2023». В них должны были принять участие подразделения российской армии и других государств — участников блока. В августе Ереван решил не участвовать в совместных учениях ОДКБ в Белоруссии по ликвидации аварии на ядерном объекте.
Устав ОДКБ предполагает совместные действия в случае угрозы безопасности, в том числе коллективную оборону. Разлад в отношениях Армении и ОДКБ произошел после обострений между Ереваном и Баку прошлой осенью. Тогда, после боев с армией Азербайджана, Армения запросила помощь у ОДКБ, но организация выступила за решение проблемы несиловым путем. Ереван был вынужден согласиться на условия Баку.