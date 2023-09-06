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Замглавы МИДа назвал «большими фантазиями» вступление Армении в НАТО

Замглавы МИДа Грушко назвал большими фантазиями вступление Армении в НАТО
Россия и Армения — союзники по ОДКБ, и в сфере безопасности полагаются друг на друга, заявил Грушко. Пашинян заявлял, что Москва отдаляется от Южного Кавказа из-за блокировки Лачинского коридора
Фото: mil.am
Фото: mil.am

Заявления Евросоюза о необходимости вступления Армении в НАТО — «большие фантазии», заявил ТАСС замглавы российского МИДа Александр Грушко.

«Это большие фантазии», — заявил Грушко. Он напомнил, что Ереван вместе с Москвой входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Россия — «наш союзник, и в сфере безопасности мы полагаемся друг на друга», подчеркнул дипломат.

ОДКБ была создана в 1992 году. Кроме Армении в нее входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В организации состояли Азербайджан, Грузия и Узбекистан, но покинули ее ряды.

Ранее Гюнтер Фелингер, который позиционирует себя как главу общественной организации по содействию развитию НАТО, написал в социальной сети X (ранее Twitter), что «призывает» Армению вступить в Североатлантический альянс.

Замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян подчеркнул, что Ереван не получал официального приглашения вступить в НАТО и пока продолжит сотрудничество с альянсом «в разных форматах».

Министерство обороны Армении сообщило, что в республике с 11 по 20 сентября на базе учебного центра «Зар» пройдут совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2023. Они состоятся в рамках подготовки армянских военных к участию в международных миротворческих миссиях.

Кремль заявил, что это «вызывает настороженность». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет анализировать планы Вашингтона и Еревана и отслеживать ситуацию.

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Армения в январе отказалась от учений ОДКБ «Нерушимое братство — 2023» с участием российской армии, посчитав их проведение «по крайней мере в этом году» нецелесообразным. Летом Ереван также не стал принимать участие в совместных учениях ОДКБ в Белоруссии по ликвидации аварии на ядерном объекте, сославшись на занятость силовиков.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 сентября заявил, что Россия отдалятся от Южного Кавказа. Он отметил, что некоторые процессы приводят к мысли, что «однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет».

Пашинян напомнил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе должны контролировать Лачинский коридор — единственную дорогу из Карабаха в Армению, которую с середины декабря 2022 года блокируют азербайджанские силы. 

«Причин может быть две: либо Российская Федерация не может, либо не желает сохранять контроль над Лачинским коридором. И то и другое, на наш взгляд, проблематично», — сказал Пашинян.

Россия отвергла обвинения; в МИДе заявляли, что миротворцы делают «все возможное для урегулирования обстановки», Москва работает над улучшением ситуации.

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София Шошина
Александр Грушко Армения НАТО
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