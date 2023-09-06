Жена Пашиняна приехала в Киев на саммит о психическом здоровье

Анна Акопян и Никол Пашинян (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян приехала в Киев, где примет участие в саммите первых леди и джентльменов. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time, также ее имя есть в списке участников на сайте саммита. По данным издания, Акопян также передаст Украине гуманитарную помощь.

Позднее присутствие на мероприятии подтвердила сама Акопян на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Супруга премьер-министра Армении сообщила, что уже прибыла в Киев.

Саммит первых леди и джентльменов — мероприятие, впервые организованное супругой президента Украины Еленой Зеленской в 2021 году. Его цель — объединить супругов первых лиц мира для обмена опытом, мнениями и реализации совместных проектов. Это третий по счету саммит, до этого мероприятия прошли в 2021 и 2022 годах.

Тема саммита в 2023 году — «Психическое здоровье: устойчивость и уязвимость будущего». Организаторы указывают, что актуальность темы растет из-за «чрезвычайно разрушительных вызовов», таких как пандемия, экономический кризис, изменение климата, стихийные бедствия и войны. «Саммит станет площадкой для обмена ценными мыслями, идеями и опытом, а наши обсуждения станут катализатором более глубокого понимания важности психического здоровья», — говорится на сайте мероприятия.

Также среди спикеров саммита — супруги первых лиц государств и эксперты из разных стран мира. В частности, участие в нем принимают жена премьер-министра Великобритании Акшата Мурти, первая леди Турции Эмине Эрдоган, супруга президента Австрии Дорис Шкмидауэр, королева Швеции Сильвия Зоммерлат, первая леди Кипра Филиппа Карсера, первая леди Чехии Ева Павлова и другие. Также саммит посетят президент Европейской комиссия Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского парламента Роберта Меццола.