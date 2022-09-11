Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 60,86 (+0,16) Инвестиции, 09 сен, 16:33
Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 60,47 (-0,33) Инвестиции, 09 сен, 16:33
МВД сообщило о восьми уголовных делах в связи с выборами Политика, 19:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:07
Си Цзиньпин впервые за два года покинет Китай из-за встречи с Путиным Политика, 19:05
В России выбирают губернаторов и депутатов заксобраний. Главное Политика, 18:59
Как устроены профессиональные сервисы организации командировок РБК и Smartway, 18:50
Business Standard узнал о просьбе России к Индии по потолку цен на нефть Политика, 18:43
Состоялась жеребьевка второго сезона Медиалиги Спорт, 18:40
Экс-боец UFC словами «это не бой» оценил победу Чимаева над американцем Спорт, 18:40
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Футболисты «Факела» посвятили первую победу в РПЛ уволенному тренеру Спорт, 18:36
Воздух для марсианской квартиры: как ученые добывают кислород на планете Технологии и медиа, 18:07
СВР сообщила о смерти 95-летнего разведчика Виталия Короткова Общество, 18:06
Загитова рассказала о желании попробовать себя в гребном спорте Спорт, 18:06
Штрафы для богатых: как сделать справедливыми наказания для водителей Партнерский проект, 18:02
Актриса Джина Лоллобриджида попала в больницу с переломом бедра Общество, 17:52
Единый день голосования ,  

В России выбирают губернаторов и депутатов заксобраний. Главное

Выборы разного уровня проходят в 82 регионах России с 9 сентября, завершатся они вечером в единый день голосования 11 сентября. О ходе и результатах выборов — в материале РБК
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Россияне выбирают губернаторов, членов региональных и городских парламентов, а также депутатов местных законодательных органов. Голосование продолжается в течение трех дней.

Первые результаты голосования и явка

Центральная избирательная комиссия приводит предварительные данные по голосованию на выборах губернаторов, передает корреспондент РБК:

  • В Бурятии глава региона Алексей Цыденов лидирует с 85,39% голосов (после обработки 43,11% протоколов).
  • Врио главы Томской области Владимир Мазур набирает после обработки 18,93% протоколов 82,27% голосов.
  • В Адыгее депутаты Госсовета республики переизбрали действующего главу республики Мурата Кумпилова, который занимает пост с 2017 года. Решение было принято единогласно.
  • На выборах губернатора Свердловской области пока известна явка, она составила 19,84%.
  • В Москве явка на муниципальных выборах по состоянию на 10:00 11 сентября составила 27%.

По выборам в региональные заксобрания ЦИК приводит следующие данные:

  • На выборах в Сахалинскую областную думу «Единая Россия» набирает 48,92% голосов (после обработки 39,17% протоколов).
  • На выборах в думу Петропавловск-Камчатского городского округа лидером является «Единая Россия» с 54,30% голосов после обработки 94,97% протоколов.

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев сообщил журналистам на пресс-конференции, что серьезных правонарушений при голосовании, которые требовали вмешательства центральной избирательной комиссии или сотрудников МВД, на данный момент не выявлено.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Lars Baron / Getty Images 6 эффективных упражнений, чтобы оставаться в форме без фитнес-клуба
Инструкции
Pro
Фото: russaquaculture.ru Как инвестору заработать на дефиците атлантического лосося
Статьи
Pro
14 принципов управления от автора «японского экономического чуда»
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис
Статьи
Pro
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС «Мы в «Вашингтоне» любим есть пиццу»: почему хоккеист Овечкин против диет
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться
Инструкции
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Три самые вредные привычки бизнесменов и как их победить
Инструкции
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Как «метод антилопы» поможет справиться со стрессом за пять минут
Статьи

Глава ЦИК заявила о планах Запада дискредитировать российские выборы
Политика
Элла Памфилова

Губернаторские выборы проходят во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Томской, Кировской, Саратовской, Калининградской, Рязанской, Свердловской и Новгородской областях, а также в Удмуртии, Карелии, Бурятии и Марий Эл. Кроме того, выборы главы региона пройдут и в Адыгее, но там руководителя субъекта избирает парламент.

Парламенты регионов избирают в Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском и Сахалинском краях, а также в Пензенской и Саратовской областях. Еще в 28 регионах пройдут дополнительные выборы в местные законодательные органы.
Городские парламенты выбирают в Горно-Алтайске, Черкесске, Барнауле, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Кирове, Курске, Омске, Пскове, Твери и Ярославле.

В Москве проходят выборы депутатов муниципальных образований.

Жители Москвы, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областей — могли проголосовать с помощью системы дистанционного голосования. Многие, в том числе политические и общественные деятели, воспользовались этой возможностью. Другие приходили голосовать на избирательные участки.

Как сообщила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова, явка при голосовании через электронную систему составила более 83%, дистанционно голоса отдали около 92 тыс. человек.

Где голосовали политические лидеры

Президент России Владимир Путин проголосовал на муниципальных выборах в Москве дистанционно и заранее, до единого дня голосования. «Это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться — рекомендую. Но в любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор», — сказал 10 сентября президент, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Накануне участие в электронном голосовании на московских выборах принял зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он проголосовал с помощью планшета, видео опубликовала партия «Единая Россия», главой которой он является. «Удобно», — отметил Медведев после того, как отдал свой голос.

Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие в электронном дистанционном голосовании на выборах муниципальных депутатов Москвы, сообщила в Telegram пресс-служба правительства. Мэр Москвы Сергей Собянин также воспользовался электронной системой.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов не стал пользоваться возможностью отдать голос через систему электронного голосования и лично пришел на избирательный участок в Москве. Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков проголосовал лично на дополнительных выборах депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга.

Пришли на избирательные участки, в частности, главы Калининградской, Кировской, Рязанской и Сахалинской областей.

Как голосовали российские политики на выборах — 2022. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Как проходило онлайн-голосование в регионах

Проголосовать электронно могли жители восьми регионов. В большинстве из них проводили онлайн-голосование впервые: только в трех субъектах — Москве, Курской и Ярославской областях — дистанционное электронное голосование (ДЭГ) уже использовалось во время прошлогодних выборов в Госдуму.

Пик голосующих электронно пришелся на первые часы первого дня голосования. В Псковской области к 11:30 утра, согласно порталу наблюдения, свой голос на выборах депутатов гордумы отдали почти 50% всех зарегистрированных на ДЭГ — число принятых бюллетеней составило 5855 (из максимально возможных 11878 бюллетеней). За первую минуту онлайн проголосовало три человека, сообщил избирком Псковской области. На выборах губернатора Ярославской области с 8 до 10 утра проголосовали уже 26% решивших голосовать онлайн, а в Новгородской области — 12%.

К концу первого дня голосования голос за кандидатов в губернатора Калининградской области отдали почти 60% желающих голосовать электронно. Вечером 10 сентября в семи субъектах (кроме Москвы, где не нужно было заранее регистрироваться) явка на ДЭГ превышала 60% от 110 тыс. записавшихся. Явка на ДЭГ традиционно выше очной. Для сравнения итоговая явка избирателей на онлайн-голосование в Думу в 2021 году составила 93,21%, в Москве — 96%.

Сбоев в федеральной системе ДЭГ не наблюдалось, говорила по итогам второго дня голосования глава ЦИК Элла Памфилова. В то же время она отмечала, что «в течение первого дня голосования фиксировали большой объем различных обращений в системе ДЭГ из-за границы, в том числе 15 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности». В Москве наблюдатели и члены комиссий в первый день сообщали о сбое в работе электронного списка избирателей. В Общественном штабе по наблюдению за выборами замедление системы объяснили DDos-атакой.

Авторы
Теги
Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Денис Ворошилов Денис Ворошилов, Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
Выборы Единый день голосования губернаторы Законодательное собрание Депутаты регионы
Материалы по теме
Памфилова сообщила о жалобах из 10 регионов за два дня выборов
Политика
Медведев проголосовал на выборах с помощью планшета
Политика
В Госдуме предложили ввести штрафы за вмешательство иноагентов в выборы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter