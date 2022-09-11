В России выбирают губернаторов и депутатов заксобраний. Главное

Выборы разного уровня проходят в 82 регионах России с 9 сентября, завершатся они вечером в единый день голосования 11 сентября. О ходе и результатах выборов — в материале РБК

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Россияне выбирают губернаторов, членов региональных и городских парламентов, а также депутатов местных законодательных органов. Голосование продолжается в течение трех дней.

Первые результаты голосования и явка

Центральная избирательная комиссия приводит предварительные данные по голосованию на выборах губернаторов, передает корреспондент РБК:

В Бурятии глава региона Алексей Цыденов лидирует с 85,39% голосов (после обработки 43,11% протоколов).

глава региона Алексей Цыденов лидирует с 85,39% голосов (после обработки 43,11% протоколов). Врио главы Томской области Владимир Мазур набирает после обработки 18,93% протоколов 82,27% голосов.

Владимир Мазур набирает после обработки 18,93% протоколов 82,27% голосов. В Адыгее депутаты Госсовета республики переизбрали действующего главу республики Мурата Кумпилова, который занимает пост с 2017 года. Решение было принято единогласно.

депутаты Госсовета республики переизбрали действующего главу республики Мурата Кумпилова, который занимает пост с 2017 года. Решение было принято единогласно. На выборах губернатора Свердловской области пока известна явка, она составила 19,84%.

В Москве явка на муниципальных выборах по состоянию на 10:00 11 сентября составила 27%.

По выборам в региональные заксобрания ЦИК приводит следующие данные:

На выборах в Сахалинскую областную думу «Единая Россия» набирает 48,92% голосов (после обработки 39,17% протоколов).

«Единая Россия» набирает 48,92% голосов (после обработки 39,17% протоколов). На выборах в думу Петропавловск-Камчатского городского округа лидером является «Единая Россия» с 54,30% голосов после обработки 94,97% протоколов.

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев сообщил журналистам на пресс-конференции, что серьезных правонарушений при голосовании, которые требовали вмешательства центральной избирательной комиссии или сотрудников МВД, на данный момент не выявлено.

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Губернаторские выборы проходят во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Томской, Кировской, Саратовской, Калининградской, Рязанской, Свердловской и Новгородской областях, а также в Удмуртии, Карелии, Бурятии и Марий Эл. Кроме того, выборы главы региона пройдут и в Адыгее, но там руководителя субъекта избирает парламент. Парламенты регионов избирают в Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском и Сахалинском краях, а также в Пензенской и Саратовской областях. Еще в 28 регионах пройдут дополнительные выборы в местные законодательные органы.

Городские парламенты выбирают в Горно-Алтайске, Черкесске, Барнауле, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Кирове, Курске, Омске, Пскове, Твери и Ярославле. В Москве проходят выборы депутатов муниципальных образований.

Жители Москвы, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областей — могли проголосовать с помощью системы дистанционного голосования. Многие, в том числе политические и общественные деятели, воспользовались этой возможностью. Другие приходили голосовать на избирательные участки.

Как сообщила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова, явка при голосовании через электронную систему составила более 83%, дистанционно голоса отдали около 92 тыс. человек.

Где голосовали политические лидеры

Президент России Владимир Путин проголосовал на муниципальных выборах в Москве дистанционно и заранее, до единого дня голосования. «Это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться — рекомендую. Но в любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор», — сказал 10 сентября президент, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Накануне участие в электронном голосовании на московских выборах принял зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он проголосовал с помощью планшета, видео опубликовала партия «Единая Россия», главой которой он является. «Удобно», — отметил Медведев после того, как отдал свой голос.

Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие в электронном дистанционном голосовании на выборах муниципальных депутатов Москвы, сообщила в Telegram пресс-служба правительства. Мэр Москвы Сергей Собянин также воспользовался электронной системой.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов не стал пользоваться возможностью отдать голос через систему электронного голосования и лично пришел на избирательный участок в Москве. Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков проголосовал лично на дополнительных выборах депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга.

Пришли на избирательные участки, в частности, главы Калининградской, Кировской, Рязанской и Сахалинской областей.

Как проходило онлайн-голосование в регионах

Проголосовать электронно могли жители восьми регионов. В большинстве из них проводили онлайн-голосование впервые: только в трех субъектах — Москве, Курской и Ярославской областях — дистанционное электронное голосование (ДЭГ) уже использовалось во время прошлогодних выборов в Госдуму.

Пик голосующих электронно пришелся на первые часы первого дня голосования. В Псковской области к 11:30 утра, согласно порталу наблюдения, свой голос на выборах депутатов гордумы отдали почти 50% всех зарегистрированных на ДЭГ — число принятых бюллетеней составило 5855 (из максимально возможных 11878 бюллетеней). За первую минуту онлайн проголосовало три человека, сообщил избирком Псковской области. На выборах губернатора Ярославской области с 8 до 10 утра проголосовали уже 26% решивших голосовать онлайн, а в Новгородской области — 12%.

К концу первого дня голосования голос за кандидатов в губернатора Калининградской области отдали почти 60% желающих голосовать электронно. Вечером 10 сентября в семи субъектах (кроме Москвы, где не нужно было заранее регистрироваться) явка на ДЭГ превышала 60% от 110 тыс. записавшихся. Явка на ДЭГ традиционно выше очной. Для сравнения итоговая явка избирателей на онлайн-голосование в Думу в 2021 году составила 93,21%, в Москве — 96%.

Сбоев в федеральной системе ДЭГ не наблюдалось, говорила по итогам второго дня голосования глава ЦИК Элла Памфилова. В то же время она отмечала, что «в течение первого дня голосования фиксировали большой объем различных обращений в системе ДЭГ из-за границы, в том числе 15 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности». В Москве наблюдатели и члены комиссий в первый день сообщали о сбое в работе электронного списка избирателей. В Общественном штабе по наблюдению за выборами замедление системы объяснили DDos-атакой.