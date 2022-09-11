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Кадыров пообещал вернуть контроль над городами в Харьковской области

Кадыров пообещал вернуть контроль над городами в Харьковской области и дойти до Одессы
Глава Чечни признал, что на данном направлении были допущены ошибки, однако выразил надежду, что командование сделает выводы. Он также пообещал «выйти на руководство», если в ближайшее время стратегия СВО не будет изменена *
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил Минобороны за разъяснения по поводу ухода с позиций в Балаклее, Купянске и Изюме, однако указал, что вскоре российские военные вернут контроль над утраченными позициями. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что оставление позиций в Харьковской области было вынужденной мерой для сохранения жизней личного состава, однако «это абсолютно ничего не значит». «Я, Рамзан Казыров, официально вам заявляю, что все эти города будут возвращены обратно. Там уже находятся наши люди, ребята специально укомплектованы для этой работы, готовы выехать еще 10 тыс. бойцов, и мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы», — сказал Кадыров.

По его словам, на данном направлении были допущены ошибки, однако, как полагает глава Чечни, командование сделает выводы. «Если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии проведения специальной военной операции, я вынужден буду выходить на руководство Министерства обороны, руководства страны чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит на земле», — отметил он.

Минобороны России 10 сентября объявило о перегруппировке войск: изюмско-балаклейская группировка была переброшена в ДНР. В ведомстве пояснили, что это позволит выполнить изначально заявленные задачи спецоперации.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

До объявления о перегруппировке Россия контролировала около 20% Харьковской области, говорил в конце июля глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

9 сентября Ганчев заявил, что обстрелам подвергаются все города Харьковской области, которые контролирует Россия. Власти рекомендовали местным жителям эвакуироваться. В Белгородской области после этого сообщали об очередях беженцев на границе с Харьковской областью Украины.

Глава ДНР Денис Пушилин в ночь на 11 сентября заявил, что ситуация на границе ДНР с Харьковской областью остается тяжелой, однако союзные силы контролируют ее и по многим направлениям продвигаются вперед. До этого посол ЛНР в России Родион Мирошник назвал слухами сообщения об украинских военных в регионе.

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Рамзан Кадыров Военная операция на Украине Харьковская область Минобороны Одесса

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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