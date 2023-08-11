Кадыров: Россия выигрывает по всем фронтам, ей не нужны переговоры о мире на Украине

Кадыров не увидел для России смысла в переговорах о мире на Украине

Он считает, что переговоры нужны только стороне, которая «осознает, что находится в бедственном положении», а Россия выигрывает «по всем фронтам». Владимир Путин говорил, что Москва готова к диалогу

Рамзан Кадыров (Фото: ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает бессмысленными переговоры о мирном урегулировании на Украине. По его словам, Россия побеждает «по всем фронтам» — на поле боя и международной арене, и ей нужно «довести начатое до конца».

По убеждению Кадырова, «переговоры нужны лишь той стороне, которая в полной мере осознает, что находится в бедственном положении», а страны, которые предлагают планы прекращения вооруженного конфликта, «лишь пытаются выиграть время» и хотят помочь Украине изменить ход военных действий.

Кадыров считает, что западные страны, введшие против России санкции, «неожиданно для себя сами оказались на грани экономического коллапса», в то время как Москва нарастила темпы производства, а условия для малого и среднего бизнеса улучшились на фоне ухода зарубежных компаний. «Теперь же они хотят вернуться под разными предлогами. Это свидетельствует о том, что санкции не вызвали ожидаемую разрушительную реакцию», — полагает он.

Глава Чечни не впервые выступает против переговорного процесса. 8 августа Кадыров назвал его невыгодным для Москвы, так как, с его слов, «Украина каждый день теряет позиции, а Россия по всем направлениям идет вперед».

Президент Владимир Путин при этом говорит, что Россия готова к поиску мирного урегулирования, а от переговоров отказалась именно Украина, и сейчас «мяч на стороне Киева». В МИДе называют «враньем» заявления об отказе Москвы вступать в диалог на эту тему. Российские власти ранее неоднократно заявляли о готовности к переговорам с Украиной, но, как отмечают в Кремле, Москва не видит желания Киева и «какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того чтобы выстраивать хоть какой-то диалог».

Власти Украины считают, что диалог с Москвой можно вести только после вывода российских войск и восстановления контроля над утраченными территориями (Россия называет эти условия неприемлемыми). Киев при этом участвует в международных переговорных процессах о мирном урегулировании. Например, саммит, на котором присутствовали представители около 40 государств, прошел 5–6 августа в Джидде в Саудовской Аравии. Россия там не была представлена; в Кремле, комментируя встречу, сказали, что «любые попытки, которые способствуют мирному урегулированию, достойны положительной оценки».