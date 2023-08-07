Захарова назвала враньем заявления США об отказе России от переговоров

Заявления Госдепа США о том, что Россия отказалась вступать в диалог по урегулированию конфликта на Украине — вранье, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем телеграм-канале.

«Вот же вруны! Прекрасно знают, что сами сказали Зеленскому сворачивать переговоры в апреле 2022, сами инициировали запрет киевским режимом мирных переговоров с Россией в сентябре 2022-го, сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров, а всё равно обвиняют Россию», — сообщила Захарова.

Таким образом она ответила заявления официального представителя Госдепа США Мэттью Миллера, который сказал, что «Россия отказалась вступать в содержательный диалог о мире» на Украине.

Захарова также заявила, что официальный представитель Госдепа «не следит за выступлениями руководителя своего же ведомства». «Если Мэтью Миллер ознакомится с интервью своего шефа Блинкена от апреля 2023, то он поймет, что дал или в штангу или дрозда», — заключила она.

В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Россия и Украина договорятся о прекращении огня в текущих условиях, это не приведет к «справедливому и прочному миру».

В Кремле неоднократно заявляли о готовности к мирным переговорам, при этом отмечая, что пока предпосылок для них нет. Среди условий, на которых настаивает Москва при урегулировании конфликта, — «внеблоковый» статус Украины и признание вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Киев заявлял о согласии на переговоры с Москвой при условии вывода российских войск, с этим требованием солидарны в Вашингтоне. Российская сторона такое условие исключила. Украинские власти говорили, что согласны обсуждать любой мирный план, который не предусматривает отказ от территорий и заморозку конфликта.