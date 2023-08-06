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Бразилия на переговорах по Украине призвала пригласить Россию

G1: Бразилия на встрече по Украине в Джидде заявила о необходимости участия России
Сюжет
Военная операция на Украине
Россию не позвали на встречу по решению конфликта на Украине, куда приехали из США, Китая, Индии и других стран — всего 40 государств. Бразилия назвала участие Москвы необходимым для нахождения мира. МИД назвал ситуацию нонсенсом
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Настоящие переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны проходить при участии всех его сторон, заявил советник бразильского президента Селсу Аморим на конференции в Саудовской Аравии по этому вопросу, куда не пригласили представителей Москвы. Об этом пишет бразильское издание G1 Globo.

«Хотя Украина является самой большой жертвой, если мы действительно хотим мира, мы должны каким-то образом вовлечь Москву в этот процесс», — пояснил Аморим.

Встреча в городе Джидда в Саудовской Аравии началась 5 августа, она продлится два дня. Целью встречи, на которой собрались представители США, Китая, Индии, стран ЕС, Великобритании, ЮАР и других стран (всего около 40) — объединить страны глобального Юга с европейскими странами и США вокруг мирного плана по Украине, поясняло Politico.

Представителей России не позвали на встречу, но Кремль будет следить за ее ходом. По сведениям Politico, Саудовская Аравия проинформирует власти России о результатах конференции.

Российские власти отказываются от любых планов мирного соглашения, в которых бы оспаривался ее суверенитет над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями. Киев согласен на переговоры с Москвой при условии вывода российских войск и восстановления территориальной целостности.

Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что Киев «не хочет и не может» мира, а предпосылок для мирных переговоров нет. Президент Владимир Путин говорил о невозможности прекратить огонь, пока украинская армия ведет наступление. МИД России называл нонсенсом ситуацию, при которой конфликт попытаются урегулировать без участия Москвы.

По сведениям Corriere della Sera, участники встречи за первый день конференции договорились, что любое мирное соглашение по Украине должно строиться на основе уважения территориальной целостности этого государства. Они также согласовали создание рабочих групп по ключевым вопросам плана президента Украины Владимира Зеленского из десяти пунктов.

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Бразилия на переговорах по Украине призвала пригласить Россию
Бразилия на переговорах по Украине призвала пригласить Россию

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Бразилия Саудовская Аравия переговоры
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