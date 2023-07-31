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Кремль ответил на данные о переговорах по Украине в Саудовской Аравии

В Кремле пообещали следить за переговорами по Украине в Саудовской Аравии
Сюжет
Военная операция на Украине
О том, что Саудовская Аравия проведет переговоры по урегулированию на Украине, на которые не пригласили Россию, ранее сообщила WSJ. Песков заявил, что в Кремле будут следить за ситуацией, однако предпосылок для мира пока нет
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Кирилл Кухмарь / фотохост-агентство ТАСС)

В Кремле будут следить за переговорами по мирному урегулированию на Украине, которые состоятся 5 августа в Саудовской Аравии, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, Россия будет следить за этой встречей. Еще предстоит понять до конца, какие цели ставятся, о чем, собственно, планируют организаторы вести речь. Мы неоднократно говорили, что любые попытки, которые способствуют мирному урегулированию, достойны положительной оценки», — заявил Песков.

В то же время, по словам представителя Кремля, никаких предпосылок для мирных переговоров с Киевом пока нет. «Киевский режим не хочет и не может хотеть мира, пока его используют исключительно как инструмент в войне коллективного Запада с Россией», — добавил Песков.

Говоря о возможном предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны стран G7, он отметил, что западные страны продолжают заниматься безопасностью Украины в ущерб безопасности России. «Это идет вразрез с пониманием тезиса неделимости безопасности. То есть фактически они продолжают линию на то, чтобы заниматься вопросами безопасности Украины, в данном случае в ущерб безопасности нашей страны. Это противоречит очень важному принципу в международном праве, по нашему убеждению, и будет вести к лишь дальнейшему ухудшению ситуации с безопасностью на европейском континенте», — заявил пресс-секретарь президента.

О том, что Саудовская Аравия в начале августа проведет переговоры по урегулированию на Украине, в которых будут участвовать государства Запада, развивающиеся страны, такие как Бразилия и Индия, и сама Украина, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на дипломатические источники. Переговоры намечены на 5–6 августа в Джидде.

В статье говорится, что принять участие во встрече приглашены представители 30 стран. По данным газеты, уже подтвердили участие ЕС, Польша, Британия, Южная Африка, от США ожидается участие советника президента по национальной безопасности Джека Салливана. Приглашены также представители Индонезии, Египта, Бразилии, Мексики, Индии, Турции, Чили и Замбии, перечисляет WSJ. Не исключено участие Китая.

Президент Владимир Путин на переговорах с африканскими лидерами, которые состоялись 29 июля в Петербурге, говорил, что Россия готова к переговорам, но сейчас «мяч на стороне» Украины. Глава государства отмечал, что для Москвы принципиален нейтральный статус соседней страны. Путин призвал также учитывать реалии, «которые складываются на земле».

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Украинский президент Владимир Зеленский не раз заявлял, что страна будет готова к переговорам, когда выйдет на свои международно признанные границы, то есть на границы 1991 года, включающие не только юго-восток Украины, но и Крым.

Кремль ответил на данные о переговорах по Украине в Саудовской Аравии
Кремль ответил на данные о переговорах по Украине в Саудовской Аравии

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Илья Пламенев Илья Пламенев
Саудовская Аравия переговоры Дмитрий Песков Россия Военная операция на Украине
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