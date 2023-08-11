Глава МИД Украины назвал главную проблему в контрнаступлении Киева

За последний год Вооруженные силы России возвели сильные оборонительные позиции, которые стали для украинских военных главной проблемой при контрнаступлении, признал глава МИД Украины Кулеба

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Главной проблемой в контрнаступлении ВСУ являются сильные оборонительные позиции России. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете El Mundo.

«Контрнаступление продвигается медленно. <...> Самые большие проблемы — это сильные оборонительные позиции, возведенные русскими за последний год. Нашим солдатам нелегко продвигаться вперед», — признал он.

Британское издание Times со ссылкой на главу лондонской расследовательской фирмы Mayak Intelligence Марка Галеотти ранее писало, что медленный темп контрнаступления ВСУ связан с «лучшей формой» российской армии.

У российских военных было время для создания мощных оборонительных укреплений, отметил Галеотти, говоря о «линии Суровикина».

«Линия Суровикина» представляет из себя обширную сеть траншей, минных полей, заграждений из колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций, предназначенной для замедления любой атаки. Генерал армии Сергей Суровикин — замкомандующего группировкой войск в зоне военной операции.

В аккаунте британского Минобороны в X (бывшая Twitter) говорилось, что контрнаступлению ВСУ мешают сорняки и кустарники, которые маскируют российские оборонительные позиции и затрудняют разминирование российских минных полей.

Украина перешла в контрнаступление в начале июня. Западные страны и Киев признали, что оно идет медленно. Украинские власти среди причин назвали нехватку оружия. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил медленное наступление сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России.

Минобороны России неоднократно сообщало о срыве украинского наступления. Президент России Владимир Путин 27 июня заявил, что Украина на тот момент уже потеряла 259 танков и 780 бронемашин.

Спустя месяц, 23 июля, президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступления составили 26 тыс. человек. Российский лидер на это ответил: «Больше, уже больше».