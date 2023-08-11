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Военная операция на Украине ,  
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Глава МИД Украины назвал главную проблему в контрнаступлении Киева

Кулеба: главная проблема для наступления ВСУ — оборонительные позиции России
Сюжет
Военная операция на Украине
За последний год Вооруженные силы России возвели сильные оборонительные позиции, которые стали для украинских военных главной проблемой при контрнаступлении, признал глава МИД Украины Кулеба
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Главной проблемой в контрнаступлении ВСУ являются сильные оборонительные позиции России. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете El Mundo.

«Контрнаступление продвигается медленно. <...> Самые большие проблемы — это сильные оборонительные позиции, возведенные русскими за последний год. Нашим солдатам нелегко продвигаться вперед», — признал он.

Британское издание Times со ссылкой на главу лондонской расследовательской фирмы Mayak Intelligence Марка Галеотти ранее писало, что медленный темп контрнаступления ВСУ связан с «лучшей формой» российской армии.

У российских военных было время для создания мощных оборонительных укреплений, отметил Галеотти, говоря о «линии Суровикина».

«Линия Суровикина» представляет из себя обширную сеть траншей, минных полей, заграждений из колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций, предназначенной для замедления любой атаки.

Генерал армии Сергей Суровикин — замкомандующего группировкой войск в зоне военной операции.

В аккаунте британского Минобороны в X (бывшая Twitter) говорилось, что контрнаступлению ВСУ мешают сорняки и кустарники, которые маскируют российские оборонительные позиции и затрудняют разминирование российских минных полей.

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Украина перешла в контрнаступление в начале июня. Западные страны и Киев признали, что оно идет медленно. Украинские власти среди причин назвали нехватку оружия. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил медленное наступление сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России.

Минобороны России неоднократно сообщало о срыве украинского наступления. Президент России Владимир Путин 27 июня заявил, что Украина на тот момент уже потеряла 259 танков и 780 бронемашин.

Спустя месяц, 23 июля, президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступления составили 26 тыс. человек. Российский лидер на это ответил: «Больше, уже больше».

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