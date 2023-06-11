Times назвала возможные варианты участия Путина в саммите БРИКС в ЮАР

Власти ЮАР из-за ордера МУС рассматривают варианты приглашения Путина на саммит БРИКС, которые не подразумевают его личного участия, но опасаются, что российский президент на них не согласится

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Высокопоставленные чиновники в ЮАР опасаются, что российский президент Владимир Путин не согласится на вариант участия в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), который исключает его поездку на мероприятие, пишет южноафрианская газета The Sunday Times. Встреча глав стран-членов объединения пройдет в ЮАР 22-24 августа.

Возможный приезд Путина поставит страну в затруднительное положение из-за требования Международного уголовного суда (МУС) арестовать Путина, отмечает газета. В связи с этим члены правительства ЮАР предложили президенту Сирилу Рамафосе три возможных варианта приглашения российской стороны. Первый подразумевает, что Путина на саммите будет представлять российский МИД, второй — что он примет участие во встрече виртуально. Наконец, чиновники предлагают попросить Китай, который в прошлом году выступал хозяином саммита БРИКС, провести встречу у себя и в этот раз.

Однако, считают в ЮАР, Путин может отказаться от этих вариантов. «Россия продвигает свои национальные интересы, и в ее интересах казаться сильной и среди друзей. Но Южную Африку нельзя использовать в качестве поля битвы для опосредованных войн», — сказал один из собеседников издания.

ЮАР входит в список из 123 стран, которые ратифицировали Римский статут (основополагающий документ МУС) и признают его юрисдикцию. Канцелярия главы государства заявляла, что страна не собирается выходить из-под юрисдикции МУС. Россия подписала этот документ в 2000 году, но в 2016-м отказалась быть участницей договора. Не ратифицировали его также Китай, Турция, Индия, США и другие страны.

О том, что в ЮАР рассматривают возможность перенести саммит в Китай, ранее писали The Daily Telegraph и Reuters, однако в российском МИДе эти сообщения назвали вбросом. В пятницу, 9 июня, Рамафоса поговорил по телефону с главой Китая Си Цзиньпином, они в том числе обсуждали мирную инициативу африканских стран по Украине. Обсуждался ли в ходе беседы предстоящий саммит БРИКС, стороны не уточнили, но источники Sunday Times полагают, что лидеры могли затронуть эту тему.

Власти ЮАР в мае пообещали, что у участников саммита будет дипломатический иммунитет. Благодаря ему лицо не подлежит юрисдикции государства пребывания, имеет неприкосновенность и не может быть арестовано или задержано. В Кремле, комментируя инициативу, заявили, что Россия будет представлена на встрече «на должном уровне». Представитель президента Дмитрий Песков выразил надежду, что ЮАР и другие страны — партнеры «не будут ориентироваться на незаконные решения» МУС.

МУС выдал ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой заподозрив их в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». Российские власти считают решение юридически ничтожным, тем не менее, оно вызвало резкую реакцию со стороны властей. Следственный комитет возбудил дело в отношении прокурора МУС Карима Хана и трех судей, а МВД объявило их в розыск. В суде заявили, что считают действия Москвы запугиванием и попытками подорвать мандат МУС на проведение расследований.