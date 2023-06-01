Reuters сообщил о возможном переносе саммита БРИКС из ЮАР в Китай

ЮАР, хотя и гарантировала дипломатический иммунитет участникам саммита БРИКС, допускает перенос встречи в Китай, который не признает юрисдикцию МУС. Суд выдал ордер на арест Путина, в России считают решение юридически ничтожным

Владимир Путин и Сергей Лавров (Фото: Alexei Danichev / Host Photo Agency / Getty Images)

Власти Южно-Африканской Республики, где в августе должен пройти саммит БРИКС, рассматривают возможность попросить Китай, который в прошлом году выступал хозяином мероприятия, провести встречу у себя и в этот раз, сообщает Reuters.

Накануне о том, что высокопоставленные чиновники в ЮАР пытаются переубедить президента Сирила Рамафосу перенести саммит в Китай, сообщила The Daily Telegraph. По данным газеты, таким образом они хотят избежать дискуссий по поводу требования Международного уголовного суда (МУС) арестовать российского президента Владимира Путина.

ЮАР находится в числе стран, которые ратифицировали Римский статут (основополагающий документ МУС) и признают его юрисдикцию. В апреле канцелярия главы государства заявила, что страна не собирается выходить из-под юрисдикции МУС. Россия подписала этот документ в 2000 году, но в 2016-м отказалась быть участницей договора. Всего документ ратифицировали 123 страны, но в их число не входят Китай, Турция, Индия, США и другие.

Юридически ЮАР должна арестовать Путина, если он приедет, но для страны такой шаг невозможен, заявил экс-президент республики Табо Мбеки (1999-2008). Замминистра государственных предприятий Обед Бапела накануне сказал Би-би-си, что страна собирается принять закон, который позволит ей самой решать, кого арестовывать на своей территории по ордеру МУС, а кого — нет. Бапела не ответил на запрос Reuters, но неназванный представитель министерства юстиции ЮАР сообщил, что до саммита такой закон не успеет принять парламент.

В начале этой недели в правительстве ЮАР пообещали, что у участников встреч БРИКС будет дипломатический иммунитет. Благодаря ему лицо не подлежит юрисдикции государства пребывания, имеет неприкосновенность и не может быть арестовано или задержано.

В рамках БРИКС запланированы две встречи. Первая — это совещание на уровне глав МИДов стран БРИКС, которое пройдет в Кейптауне 1–2 июня, на мероприятие приехал российский министр Сергей Лавров. Вторая — саммит глав государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) должна состояться в Йоханнесбурге 22 августа. В Кремле в ответ на вопрос, приедет ли Путин на встречу, сообщили, что российская сторона «будет на должном уровне принимать участие» в саммите. Там также выразили надежду, что партнеры России по БРИКС «не будут ориентироваться на подобные незаконные решения» МУС.

МУС выдал ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в марте, заподозрив их в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». В Кремле решение МУС назвали ничтожным с точки зрения права. В МИДе напомнили, что Россия не является участницей Римского статута, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев посоветовал судьям смотреть в небо, поскольку «вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда».

В МУС выразили сожаление в связи с российской реакцией, а решение МВД России объявить в розыск прокурора Карима Хана, выдавшего ордера, назвали необоснованным, неоправданным и неприемлемым.