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Военная операция на Украине ,  
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ЮАР гарантировала дипломатический иммунитет участникам саммита БРИКС

ЮАР гарантировала иммунитет участникам саммита БРИКС после ордера МУС на арест Путина
Дипломатический иммунитет означает, что участников саммита не могут арестовать или задержать. В марте МУС выдал ордер на арест Путина. Кремль это решение назвал ничтожным. Но ЮАР, где пройдет саммит, признает юрисдикцию этого суда
Фото: РИА Новости / Getty Images
Фото: РИА Новости / Getty Images

Участники встреч БРИКС, которые пройдут в ЮАР, будут иметь дипломатический иммунитет, сообщается на сайте правительства республики. Наличие дипломатического иммунитета означает, что лицо не подлежит юрисдикции государства пребывания, имеет неприкосновенность и не может быть арестовано или задержано.

В документе, подписанном главой МИД ЮАР Наледи Пандор, говорится, что ведомство гарантирует иммунитет участникам двух встреч. Первая встреча — это совещание на уровне глав МИДов стран БРИКС, которое пройдет в Кейптауне 1–2 июня. Вторая встреча — это саммит объединения, который запланирован на 22–24 августа в Йоханнесбурге.

Власти ЮАР обосновали свое решение положениями Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций 1946 года и Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений от 1947 года, принятой резолюцией Генассамблеи ООН.

«В соответствии с [положениями закона] участники встречи министров БРИКС и саммита БРИКС наделяются иммунитетами и привилегиями на срок проведения встреч <...>», — сказано в документе.

БРИКС объединяет пять стран: Россию, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР. О дипломатическом иммунитете для участников саммита организации ЮАР объявила после того, как Международный уголовный суд (МУС) в марте выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его и уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову МУС заподозрил в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». В Кремле решение суда назвали ничтожным с точки зрения права. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия, «как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда».

Россия в 2016 году отказалась ратифицировать Римский статут — международный договор, на основе которого учрежден МУС. Государства становятся участниками МУС, если подписывают и ратифицируют этот документ. При этом ЮАР, где пройдет саммит БРИКС, является участницей Римского статута. После того как был выдан ордер на арест Путина, президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что правящая партия АНК сочла благоразумным для страны выйти из-под юрисдикции суда, однако позже канцелярия главы государства назвала это высказывание ошибочным.

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Как сообщали источники Bloomberg, власти ЮАР рассматривают «все варианты, чтобы избежать исполнения ордера» МУС на арест Путина. В частности, они непублично настаивали на том, чтобы российский президент участвовал в саммите в виртуальном формате, писала Sunday Times. В Кремле в конце апреля говорили, что Россия будет участвовать в саммите, но до этого уточнит позицию ЮАР по МУС.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
ЮАР иммунитет БРИКС Владимир Путин МУС ордер на арест

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