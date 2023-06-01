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В МИДе назвали вбросом сообщения о переносе саммита БРИКС из ЮАР в Китай

Замглавы МИДа Сергей Рябков: сообщения о переносе саммита БРИКС из ЮАР в Китай — это вброс
Россия исходит из того, что саммит БРИКС пройдет, как было условлено, в августе в Йоханнесбурге, заявил Рябков. Ранее Reuters узнал, что ЮАР из-за ордера МУС на арест Путина рассматривает вариант перенести встречу в Китай
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Сообщения о том, что саммит БРИКС могут перенести из ЮАР в Китай, — это попытка навязать ложную повестку дня, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Ранее Reuters сообщил, что власти ЮАР рассматривают различные варианты, как провести саммит БРИКС, чтобы избежать исполнения ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина. По словам источника агентства — высокопоставленного чиновника из правительства ЮАР, один из таких вариантов, «набирающий популярность среди официальных лиц», — это попросить провести саммит Китай, который председательствовал в БРИКС в прошлом году.

«Я думаю, что это из разряда вбросов. У меня нет никаких оснований по контактам с коллегами из ЮАР, из Китая, для того чтобы это дело каким-то образом операционализировать. Это не тот сюжет, который мы здесь обсуждаем», — сказал Рябков.

По его словам, Россия по-прежнему исходит из того, что саммит пройдет, как было условлено и согласовано, в Йоханнесбурге в 20-х числах августа. «Другого на сегодня нет, и я не думаю, что нужно тему эту раскручивать», — отметил замминистра.

Рябков считает, что появление сообщений о переносе саммита — это, скорее всего, «попытка осложнить нормальную работу» в формате БРИКС и «навязать какую-то ложную повестку дня». «Но для нас это совершенно не имеет значения. Мы работаем спокойно, по той схеме, которая известна: саммит в Йоханнесбурге в этом году, в будущем году — в Казани», — заключил он.

БРИКС объединяет пять стран: Россию, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР. В этом году саммит принимает ЮАР. Он пройдет 22–24 августа.

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Искать другие варианты проведения мероприятия Южно-Африканская Республика начала в связи с тем, что МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его и уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову суд заподозрил в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». Россия не признает юрисдикцию этого суда, а ЮАР признает.

Чтобы решить вопрос, в конце мая ЮАР объявила, что все участники саммита БРИКС будут иметь дипломатический иммунитет. Наличие такого иммунитета означает, что лицо не подлежит юрисдикции государства пребывания, имеет неприкосновенность и не может быть арестовано или задержано.

В Кремле, отвечая на вопрос, скажется ли это решение на том, кто будет представлять Россию на саммите в ЮАР, заявили, что страна будет участвовать в этом саммите «на должном уровне». Москва рассчитывает, что по меньшей мере страны-партнеры по «такому важному формату», как БРИКС, «не будут ориентироваться на подобные незаконные решения» со стороны МУС, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
ЮАР БРИКС саммит перенос Сергей Рябков МИД вброс
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