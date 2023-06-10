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Си Цзиньпин поддержал идею Африки о мирных делегациях в Россию и Украину

Си Цзиньпин поддержал идею стран Африки направить мирные делегации в Россию и на Украину

Председатель Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамофосой, в котором китайский лидер поддержал идею африканских стран направить мирные делегации в Россию и на Украину. Об этом сообщается на сайте китайского МИДа

«Хорошо, что господин президент и лидеры соответствующих африканских стран сформировали мирную делегацию для посещения России и Украины. Я надеюсь, что миролюбивые и отстаивающие справедливость страны во всем мире смогут рационально высказаться, чтобы убедить в необходимости мира и способствовать переговорам», — заявил Си Цзиньпин.

Он напомнил, что позиция Пекина по украинскому конфликту последовательна и заключается в «убеждении в необходимости мира и содействии переговорам».

Рамофоса же подчеркнул, что Южная Африка поддерживает китайский план по мирному урегулированию конфликта.

Китай представил свой мирный план по Украине в конце февраля 2023 года. Он состоит из 12 пунктов, среди них — уважение суверенитета всех государств, соблюдение принципа, согласно которому безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет другой, прекращение боевых действий, возобновление переговоров, прекращение односторонних санкций.

В середине мая президент ЮАР объявил об инициативе африканских стран по мирному урегулированию на Украине. Представители Замбии, Сенегала, Конго, Уганды и Египта должны посетить Москву и Киев в середине июня — на это согласились президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.

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В Кремле подтвердили планы принять в столице делегацию глав африканских государств, при этом Москва пока не видела сформулированные предложения по миру от ЮАР, отмечал глава МИДа Сергей Лавров. Киев приветствовал намерение африканских лидеров приехать с визитом для обсуждения урегулирования.

Позже в канцелярии Рамофосы заявили, что лидеры нескольких африканских стран договорились о контактах с Путиным и Зеленским «на тему элементов прекращения огня и долгосрочного мира в регионе», главы МИД этих стран Африки заканчивают формирование «дорожной карты».

Теги
Китай Си Цзиньпин Африка ЮАР Украина
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