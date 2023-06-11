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Подоляк отверг предложения Бразилии, Индонезии и Африки о переговорах

Михаил Подоляк назвал «бессмысленными и убийственными» для Украины переговоры с Россией
Подоляк, отвечая на слова Пескова об отсутствии «хлипкого фундамента» для переговоров, заявил, что российские войска должны покинуть Украину, иначе все инициативы бессмысленны. Россия исключает диалог на этих условиях
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

В Киеве считают, что переговорный процесс с Москвой сейчас невозможен, написал в своем Twitter советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его мнению, прежде чем такой диалог может начаться, российские войска должны «убраться с чужой территории»; иначе ведение переговоров «бессмысленно, опасно и убийственно» для Украины и Европы, считает Подоляк. «Для этого вообще не существует ни «русско-хлипких», ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских «фундаментов», — написал он.

За несколько часов до этого появились заявления пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что Кремль не видит даже «хлипкого фундамента» для начала контактов Москвы и Киева. В Кремле убеждены, что идти на диалог Украине не позволяет Запад и украинская сторона сама этого не хочет. Российские власти ранее не раз напоминали об отказе президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Россией, пока страну возглавляет Владимир Путин.

Страны Запада при этом выступают за урегулирование вооруженного конфликта путем диалога, но подчеркивают, что это возможно только с учетом интересов Украины. Например, глава МИД Италии Антонио Таяни называл предложения Киева «единственным приемлемым мирным планом». В похожем ключе высказываются США и другие государства. Речь идет о «формуле мира», представленной президентом Украины Владимиром Зеленским. Она предполагает среди прочего вывод российских войск и полное прекращение боевых действий, фиксацию окончания конфликта, восстановление территориальной целостности Украины, обеспечение радиационной и ядерной безопасности страны и другие шаги. Российский МИД исключил любые переговоры на основе этой формулы; в Кремле заявили, что Москва не будет следовать «чужим условиям».

Свои предложения об урегулировании выдвигали страны Африки: в мае президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Россия и Украина согласны принять миссию, в которой помимо него участвуют лидеры Замбии, Сенегала, Конго, Уганды и Египта. Президент Бразилии Лула да Силва не раз говорил, что его страна хочет побудить Москву и Киев начать диалог. В начале июня ТАСС сообщил, что российские дипломаты обсуждали мирную инициативу по Украине с Индонезией.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Михаил Подоляк переговоры Дмитрий Песков Украина Военная операция на Украине
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