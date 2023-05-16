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В ЮАР заявили о согласии Путина и Зеленского на мирную миссию из Африки

Президент ЮАР: Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров
Помимо ЮАР, в инициативе принимают участие президенты Замбии, Сенегала, Конго, Уганды и Египта, сказал президент Сирил Рамафоса
Сирил Рамафоса
Сирил Рамафоса (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом по итогам телефонных переговоров с обоими лидерами заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, передает CGTN Europe.

«Эта миссия обсуждалась многие месяцы. <...> Группа африканских лидеров настаивала, что это важно для Африки, также это делается ради большого дела. Я поговорил с лидерами стран [Украины и России], которых я упомянул, и мы решили запустить этот процесс», — подчеркнул Рамафоса.

По его словам, помимо ЮАР, в инициативе принимают участие президенты Замбии, Сенегала, Конго, Уганды и Египта. Он добавил, что генсек ООН Антониу Гутерриш и офис Африканского союза уже проинформированы об этой миссии.

Пресс-служба Кремля сообщала о телефонном разговоре Путина и Рамафосы, который состоялся по инициативе южноафриканской стороны, 12 мая. Отмечалось, что Путин поддержал высказанную лидером ЮАР идею участия группы африканских лидеров в обсуждении перспектив урегулирования украинского конфликта и изложил принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и его покровителей.

О разговоре лидера ЮАР с Зеленским ранее не сообщалось.

В конце февраля газета Financial Times писала, что западные лидеры на Мюнхенской конференции по безопасности пытались убедить страны Африки и Латинской Америки в угрозе, исходящей от России, но их попытки провалились. Страны «глобального юга» были больше озабочены инфляцией и продовольственной безопасностью, нежели конфликтом на Украине, отмечает издание. FT связывает недоверие к западным государствам в том числе с отказом выплачивать компенсации за причиненный климатический ущерб и неготовностью делиться вакцинами от коронавируса в начале пандемии.

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В МИДе утверждали, что делегации из США, Канады, Великобритании и Евросоюза регулярно приезжают в страны Африки и «чуть ли не требуют прекратить сотрудничество с Россией».

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Илья Пламенев Илья Пламенев, Елена Чернышова
ЮАР мирные переговоры Военная операция на Украине Владимир Путин Владимир Зеленский
Владимир Путин фото

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