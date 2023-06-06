ТАСС узнал о переговорах Индонезии и России по мирному плану по Украине

Индонезийская сторона обсудила с российскими дипломатами мирную инициативу по Украине, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник.

«Такая встреча имела место. Подробностей пока нет», — сказал собеседник агентства. На каком уровне прошла встреча, он раскрывать не стал.

3 июня глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине. Он подразумевает, в частности, прекращение огня и создание демилитаризованной зоны. Министр также выступил за размещение в этой зоне миротворческих сил ООН и заявил о готовности Индонезии принять участие в подобной миссии.

Замглавы МИД России Андрей Руденко сказал, что Россия рассмотрит предложения по урегулированию на Украине, в том числе от Индонезии, если они поступят. Представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко заявил, что выдвинутые Индонезией предложения не сработают. «Россия должна убраться с украинских территорий, а Украина — восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах. Альтернативных сценариев быть не может», — написал он.

В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что вариантов мирного диалога между Москвой и Киевом не просматривается и никаких предпосылок к этому нет. Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов 3 июня заявил, что двери Киева для переговоров с Москвой «закрыты достаточно прочно».