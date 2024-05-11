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Новое правительство 2024 ,  
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Курского губернатора предложили на пост главы Минтранса

Кандидатуру курского губернатора Старовойта предложили на пост главы Минтранса
Сюжет
Новое правительство 2024
Роман Старовойт
Роман Старовойт (Фото: Станислав Красильников / РИА Новости)

Премьер-министр Михаил Мишустин преложил кандидатуру губернатора Курской области Романа Старовойта на пост министра транспорта, сообщил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.

«В 2012–2018 годах он [Старовойт] руководил Росавтодором, в 2019 году возглавил подгруппу «Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность» по подготовке Президиума Госсовета по транспорту. Знает отрасль изнутри. Кроме того, Роман Старовойт имеет большой политический и управленческий опыт, который будет полезен в работе на посту главы одного из ключевых федеральных министерств», — сказал он.

Минтранс с ноября 2020 года возглавлял Виталий Савельев. Ему предложили пост вице-премьера в новом составе кабмина, как ранее писал РБК.

Михаил Мишустин предложил кандидатов в новое правительство
Политика
Михаил Мишустин
«Виталий Савельев досконально знает отрасль, обладает необходимым опытом и управленческим потенциалом для решения стоящих на повестке задач по развитию транспорта, налаживанию новых логистических коридоров и реализации крупных проектов в этой значимой сфере. В должности министра он обеспечил устойчивость вверенной отрасли перед западными санкциями и продолжит эффективно работать на новом посту», — считают в правительстве.

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Юлия Овчинникова
Россия правительство Курская область Минтранс Роман Старовойт Виталий Савельев
Виталий Савельев фото

Виталий Савельев

и.о. министра транспорта России
18 января 1954 года
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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