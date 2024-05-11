Курского губернатора предложили на пост главы Минтранса

Роман Старовойт (Фото: Станислав Красильников / РИА Новости)

Премьер-министр Михаил Мишустин преложил кандидатуру губернатора Курской области Романа Старовойта на пост министра транспорта, сообщил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.

«В 2012–2018 годах он [Старовойт] руководил Росавтодором, в 2019 году возглавил подгруппу «Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность» по подготовке Президиума Госсовета по транспорту. Знает отрасль изнутри. Кроме того, Роман Старовойт имеет большой политический и управленческий опыт, который будет полезен в работе на посту главы одного из ключевых федеральных министерств», — сказал он.

Минтранс с ноября 2020 года возглавлял Виталий Савельев. Ему предложили пост вице-премьера в новом составе кабмина, как ранее писал РБК.

«Виталий Савельев досконально знает отрасль, обладает необходимым опытом и управленческим потенциалом для решения стоящих на повестке задач по развитию транспорта, налаживанию новых логистических коридоров и реализации крупных проектов в этой значимой сфере. В должности министра он обеспечил устойчивость вверенной отрасли перед западными санкциями и продолжит эффективно работать на новом посту», — считают в правительстве.

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