Михаил Мишустин предложил кандидатов в новое правительство
Председатель правительства Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры вице-премьеров и министров.
Первым вице-премьером предложено назначить бывшего главу Минпромторга Дениса Мантурова. «Повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе, подписанном президентом», — сказал пресс-секретарь правительства Борис Беляков. Он отметил, что именно технологическое лидерство в самых различных областях «способно стать мощным драйвером развития экономики».
В новом правительстве также появится профильный вице-премьер по транспорту — на этот пост предложили бывшего министра транспорта Виталия Савельева. Беляков отметил, что Савельев «досконально знает отрасль», имеет «необходимый опыт и управленческий потенциал» для решения актуальных задач по развитию транспорта, налаживанию новых логистических коридоров и реализации крупных проектов. «В должности министра он обеспечил устойчивость вверенной отрасли перед западными санкциями и продолжит эффективно работать на новом посту», — заявил Беляков.
Вице-премьером стал бывший глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Он занял место Виктории Абрамченко в связи с ее переходом на другую работу. Патрушев будет курировать сельское хозяйство, АПК и экологию. «Он обладает необходимыми знаниями и опытом. До госслужбы восемь лет возглавлял Россельхозбанк, был в правлении ВТБ и хорошо знает финансовую сферу. Способен обеспечить дальнейшее развитие вверенной сферы», — сказал Беляков.
- вице-премьер — Александр Новак (будет курировать экономблок в связи с переходом Андрея Белоусова на новую работу);
- вице-премьер — Дмитрий Григоренко (под его координацию перейдет цифровое развитие и связь, а также Федеральная антимонопольная служба);
- вице-премьер и полпред на Дальнем Востоке — Юрий Трутнев;
- вице-премьер Дмитрий Чернышенко (к курируемым сферам деятельности добавятся Минпросвещения и Росмолодежь);
- вице-премьер Марат Хуснуллин;
- вице-премьер Алексей Оверчук;
- вице-премьер Татьяна Голикова (в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей).
Кандидатуры министров:
- Минтранс — губернатор Курской области Роман Старовойт;
- Минпромторг — губернатор Калининградской области Антон Алиханов;
- Минэнерго — губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев;
- Минсельхоз — Оксана Лут;
- Минспорт — губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев;
- Минздрав — Михаил Мурашко;
- Минкультуры — Ольга Любимова;
- Минпросвещения — Сергей Кравцов;
- Минобрнауки — Валерий Фальков;
- Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики — Алексей Чекунков;
- Минприроды — Александр Козлов;
- Минцифры — Максут Шадаев;
- Минстрой — Ирек Файзуллин;
- Минтруд — Антон Котяков;
- Минфин — Антон Силуанов;
- Минэкономразвития — Максим Решетников.
Госдума рассмотрит кандидатов в вице-премьеры 13 мая, министров — 14 мая.
Их назначение впервые пройдет по новой процедуре: в соответствии с принятыми в 2020 году поправками в Конституцию, Госдума утверждает как кандидатуру самого премьера, так и кандидатуры вице-премьеров и министров (за исключением глав силовых ведомств, МИДа и Минюста). Ранее она эти кандидатуры согласовывала. После утверждения кандидатур Госдумой вице-премьеров и министров назначает президент.
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