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Новое правительство 2024 ,  
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Михаил Мишустин предложил кандидатов в новое правительство

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил кандидатов в новое правительство
Сюжет
Новое правительство 2024
Первым вице-премьером предложено назначить Мантурова, также зампредами могут стать Патрушев и Савельев. Новак вместо Белоусова будет курировать экономблок. На места министров выдвинуты губернаторы Старовойт, Алиханов и Цивилев
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: duma.gov.ru)

Председатель правительства Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры вице-премьеров и министров.

Первым вице-премьером предложено назначить бывшего главу Минпромторга Дениса Мантурова. «Повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе, подписанном президентом», — сказал пресс-секретарь правительства Борис Беляков. Он отметил, что именно технологическое лидерство в самых различных областях «способно стать мощным драйвером развития экономики».

В новом правительстве также появится профильный вице-премьер по транспорту — на этот пост предложили бывшего министра транспорта Виталия Савельева. Беляков отметил, что Савельев «досконально знает отрасль», имеет «необходимый опыт и управленческий потенциал» для решения актуальных задач по развитию транспорта, налаживанию новых логистических коридоров и реализации крупных проектов. «В должности министра он обеспечил устойчивость вверенной отрасли перед западными санкциями и продолжит эффективно работать на новом посту», — заявил Беляков.

Вице-премьером стал бывший глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Он занял место Виктории Абрамченко в связи с ее переходом на другую работу. Патрушев будет курировать сельское хозяйство, АПК и экологию. «Он обладает необходимыми знаниями и опытом. До госслужбы восемь лет возглавлял Россельхозбанк, был в правлении ВТБ и хорошо знает финансовую сферу. Способен обеспечить дальнейшее развитие вверенной сферы», — сказал Беляков.

  • вице-премьер — Александр Новак (будет курировать экономблок в связи с переходом Андрея Белоусова на новую работу);
  • вице-премьер — Дмитрий Григоренко (под его координацию перейдет цифровое развитие и связь, а также Федеральная антимонопольная служба);
  • вице-премьер и полпред на Дальнем Востоке — Юрий Трутнев;
  • вице-премьер Дмитрий Чернышенко (к курируемым сферам деятельности добавятся Минпросвещения и Росмолодежь);
  • вице-премьер Марат Хуснуллин;
  • вице-премьер Алексей Оверчук;
  • вице-премьер Татьяна Голикова (в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей).

Кандидатуры министров:

  • Минтранс — губернатор Курской области Роман Старовойт;
  • Минпромторг — губернатор Калининградской области Антон Алиханов;
  • Минэнерго — губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев;
  • Минсельхоз — Оксана Лут;
  • Минспорт — губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев;
  • Минздрав — Михаил Мурашко;
  • Минкультуры — Ольга Любимова;
  • Минпросвещения — Сергей Кравцов;
  • Минобрнауки — Валерий Фальков;
  • Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики — Алексей Чекунков;
  • Минприроды — Александр Козлов;
  • Минцифры — Максут Шадаев;
  • Минстрой — Ирек Файзуллин;
  • Минтруд — Антон Котяков;
  • Минфин — Антон Силуанов;
  • Минэкономразвития — Максим Решетников.

Госдума рассмотрит кандидатов в вице-премьеры 13 мая, министров — 14 мая.

Их назначение впервые пройдет по новой процедуре: в соответствии с принятыми в 2020 году поправками в Конституцию, Госдума утверждает как кандидатуру самого премьера, так и кандидатуры вице-премьеров и министров (за исключением глав силовых ведомств, МИДа и Минюста). Ранее она эти кандидатуры согласовывала. После утверждения кандидатур Госдумой вице-премьеров и министров назначает президент.

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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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