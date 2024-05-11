Макрон призвал Европу быть готовой к сдерживанию России

Франция — мирная, а не военная держава, однако если она хочет мира, то должна быть готова его защищать, считает Макрон. «Если в какой-то момент русские зайдут слишком далеко», европейцы, должны быть готовы к сдерживанию, сказал он

Эмманюэль Макрон (Фото: Laurent Cipriani / Reuters)

Европа должна быть готова сдержать Россию, если та зайдет «слишком далеко», заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в социальной сети X.

В ответ на вопрос одного из пользователей, не собирается ли Франция воевать, Макрон сказал, что «надеется, что нам не придется начинать войну».

По словам французского президента, страна не может быть в безопасности, учитывая, что украинский конфликт идет сравнительно недалеко от ее границ. Поэтому Париж должен быть в состоянии «отговорить Россию от продолжения наступления», считает он.

«Если в какой-то момент русские зайдут слишком далеко, мы, все европейцы, должны быть готовы действовать, чтобы сдержать их», — сказал Макрон (цитата по Le Figaro).

Он подчеркнул, что Франция — мирная, а не военная держава. Однако, если она хочет мира, то «должна его защищать».

«Вот почему мы должны вооружаться. Именно поэтому мы должны быть сдерживающим фактором и быть убедительными по отношению к нашим противникам, говоря им: «Если вы зайдете слишком далеко и будете угрожать моим интересам и моей собственной безопасности, то я не исключаю вмешательства», — заключил президент Франции.

В конце февраля Макрон не исключил появления западных войск на Украине в будущем. Позднее он назвал для этого два условия: прорыв фронта и соответствующий запрос Киева. Кремль посчитал слова Макрона опасными, отметив, что «Франция в лице главы государства продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликт».

Москва считает конфликт России и НАТО, куда входит Франция, неизбежным в случае появления военных альянса на Украине. Слова Макрона об отправке войск в эту страну раскритиковали на Западе, генсек блока Йенс Столтерберг подчеркнул, что НАТО не собирается отправлять на Украину войска. Украинский президент Владимир Зеленский также сказал, что его страна не нуждается в иностранных войсках.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у страны нет причин воевать с НАТО.