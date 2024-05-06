Макрон заявил, что Франция не стремится к смене власти в России
Франция не воюет с Россией и не стремится сменить ее власть, заявил президент страны Эмманюэль Макрон в ходе брифинга с главой Китая Си Цзиньпином в Париже.
«Мы не находимся в состоянии войны с Россией или русским народом, и у нас нет стремления к смене режима в Москве», — сказал Макрон.
Представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя это, написала в своем Telegram, что Макрон делает противоречивые заявления и предпринимает «агрессивные шаги», и задалась вопросом, «в каком состоянии находится французский президент».
Министерство ранее вызвало посла Франции Пьера Леви из-за заявлений руководства страны о вероятной отправке западных войск на Украину. Дипломату заявили о «деструктивной и провокационной линии» Парижа, ведущей к эскалации конфликта Москвы и Киева. На прошлой неделе бывший помощник заместителя главы Пентагона США Стивен Брайан написал, что несколько солдат из французского Иностранного легиона уже воюют на Украине, МИД Франции это опроверг.
Материал дополняется.
Флагманские технологии для продуктивной жизни
Съемка фото и видео на профессиональном уровне
Производительность и максимально выносливый аккумулятор
Яркий дизайн и сбалансированные характеристики
Легкость и мощность для любых задач
Чистый звук и улучшенная эргономика