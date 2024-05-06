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Политика ,  
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Макрон заявил, что Франция не стремится к смене власти в России

Макрон: Франция не воюет с Россией и не стремится сменить ее власть
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Франция не воюет с Россией и не стремится сменить ее власть, заявил президент страны Эмманюэль Макрон в ходе брифинга с главой Китая Си Цзиньпином в Париже.

«Мы не находимся в состоянии войны с Россией или русским народом, и у нас нет стремления к смене режима в Москве», — сказал Макрон.

Представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя это, написала в своем Telegram, что Макрон делает противоречивые заявления и предпринимает «агрессивные шаги», и задалась вопросом, «в каком состоянии находится французский президент».

Министерство ранее вызвало посла Франции Пьера Леви из-за заявлений руководства страны о вероятной отправке западных войск на Украину. Дипломату заявили о «деструктивной и провокационной линии» Парижа, ведущей к эскалации конфликта Москвы и Киева. На прошлой неделе бывший помощник заместителя главы Пентагона США Стивен Брайан написал, что несколько солдат из французского Иностранного легиона уже воюют на Украине, МИД Франции это опроверг.

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