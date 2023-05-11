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США начали уведомлять банки о разрешении на экспорт российских удобрений

Госдеп: США уведомляют банки, что экспорт удобрений из России находится не под санкциями
Госдеп сообщил, что регулярно общается с американскими и зарубежными банками, напоминая им, что транзакции по продовольствию и удобрениям из России не под санкциями. Москва требует снять все ограничения на поставки агропродукции
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Соединенные Штаты начали уведомлять американские и зарубежные банки, что экспорт российского продовольствия и удобрений, а также транзакции по ним не находятся под санкциями. Об этом на брифинге сообщил глава управления по координации санкций Госдепартамента Джим О'Брайен.

«Мы регулярно общаемся с американскими и зарубежными банками, разъясняя им нашу позицию, которая заключается в том, что мы не вводим санкции против российского продовольствия и удобрений или транзакций по продовольствию и удобрениям», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее российский МИД называл снятие ограничений на поставки российских удобрений одним из условий продления зерновой сделки.

США исключили из-под санкций российские удобрения, продукты питания и лекарства еще в июле 2022 года. Однако, как говорил в интервью РБК глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, западные страны лишь декларируют отсутствие ограничений на вывоз продукции АПК из России, при этом сохраняя «скрытые санкции» в отношении российского агросектора.

Зерновая сделка, которую Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН прошлым летом, включает две части: одна касается вывоза украинской сельхозпродукции, другая — снятия ограничений на экспорт аналогичной российской, а также удобрений. В последний раз зерновую сделку продлевали в середине марта, Россия согласилась сделать это только на 60 дней, то есть до 18 мая.

В Кремле говорили, что вторая часть соглашения не выполняется, а перспективу продления сделки называли «не очень хорошей». МИД России перечислял пять «системных проблем», без решения которых продление сделки невозможно. Среди них — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, возобновление поставок сельхозтехники в Россию и разблокирование зарубежных активов российских компаний, связанных с производством.

10 мая источник ТАСС сообщил, что, несмотря на разногласия, стороны договорились продлить зерновую сделку после 18 мая. По словам собеседника агентства, «есть ожидания, что экспорт российской продукции будет в нее включен». Спустя сутки в МИДе заявили, что если до 18 мая сторонам не удастся достичь консенсуса по зерновой сделке, она прекратит свое существование.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
удобрения агропродукция Россия США санкции
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