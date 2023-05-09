ООН заявила об отсутствии экспорта удобрений в рамках зерновой сделки

В офисе ООН заявили, что экспорт аммиака в рамках зерновой сделки еще не начался

Поставки аммиачных удобрений в рамках черноморской инициативы пока не начались, сообщили в офисе ООН. Российская сторона ранее упрекала организацию за бездействие в этом вопросе

Склад аммиачной селитры в России (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Поставка удобрений в рамках зерновой сделки пока не началась, сообщил офис координатора ООН по черноморской зерновой инициативе.

По данным организации, по состоянию на 8 мая было экспортировано 29,7 млн т зерна и других продуктов питания. Из них 595,1 тыс. т вывезли суда в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН для поддержки гуманитарных операций в Афганистане, Эфиопии, Кении, Сомали и Йемене. Сейчас в украинских портах находятся 14 судов, на которые загружают 600 тыс. т зерна и продовольствия.

«Инициатива также предусматривает экспорт удобрений, в том числе аммиака. Такого экспорта пока не было», — сообщили в офисе.

Зерновая сделка, которую Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН прошлым летом, включает две части: одна касается вывоза украинской сельхозпродукции, другая — снятия ограничений на экспорт аналогичной российской, а также удобрений. ООН обязалась содействовать их экспорту на мировой рынок.

В сентябре Reuters писал, что организация пыталась добиться возобновления экспорта российского амммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса, остановленному после 24 февраля прошлого года. Ранее по нему прокачивалось около 2,5 млн т аммиака в год. Но добиться решения этого вопроса при продлении зерновой сделки осенью не удалось. В январе российская сторона обвинила ООН в бездействии. В начале делегации России, Украины и Турции обсуждали поставки российского аммиака на встрече в Стамбуле.

В последний раз зерновую сделку продлевали в середине марта, Россия согласилась сделать это только на 60 дней, то есть до 18 мая. Остальные участники, а также западные государства призывают увеличить срок. В Кремле усомнились в этом, отметив, что российские поставщики удобрений все еще сталкиваются с трудностями.

В МИД России перечислили и другие «системные проблемы», без решения которых Москва не согласна на продление сделки. Среди них — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники в Россию и разблокирование зарубежных активов российских компаний, связанных с производством.