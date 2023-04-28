В Кремле заявили о «не очень хороших» перспективах зерновой сделки

Пресс-секретарь российского президента отметил невыполнение российской части сделки — поставщики удобрений все еще сталкиваются с трудностями

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Часть договоренностей по зерновой сделке до сих пор не выполнена, из-за чего шансы на ее продление невелики, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Часть сделки, которая касалась наших поставщиков, она до сих пор не выполнена, и в этом плане перспективы не очень хорошие», — сказал Песков журналистам (цитата по РИА Новости).

Представитель Кремля напомнил, что в послании генсека ООН Антониу Гутерриша президенту Владимиру Путину содержалась аргументация по вопросу реализации сделки. «Президент получил послание от господина Гутерриша, которое было передано через [министра иностранных дел Сергея] Лаврова. Там есть достаточно обстоятельный набор аргументации, где описываются усилия, которые предпринимаются в плане реализации сделки. Но, как говорится, воз и ныне там», — отметил Песков.

По его словам, российские поставщики удобрений «испытывают те же проблемы». «Неизбежными остаются те же последствия, весьма и весьма негативные ограничения, которые действуют в отношении наших поставщиков удобрений на мировые рынки. Часть сделки, которая касалась наших поставщиков, она до сих пор не выполнена», — сказал пресс-секретарь.

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