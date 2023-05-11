В МИДе назвали условие продления зерновой сделки

Замглавы МИДа: зерновая сделка прекратит существование, если не договориться к 18 мая

Если до 18 мая сторонам не удастся достичь консенсуса по зерновой сделке, она прекратит свое существование, заявил замглавы МИДа Вершинин. Ранее в министерстве говорили, что для ее продления нужно решить пять «системных проблем»

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Зерновая сделка прекратит свое существование, если к 18 мая не удастся достичь консенсуса между участниками переговоров с учетом российских требований. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает «РИА Новости».

«Инициатива, приносящая односторонние выгоды, вряд ли может быть признана и подтверждена всеми. Мы, естественно, в первую очередь защищаем национальные интересы России», — подчеркнул он.

По словам Вершинина, Москва не видит продвижения в вопросе переподключения Россельхозбанка к SWIFT. Помимо этого Россия продолжает сталкиваться с барьерами в экспорте сельхозпродукции.

Срок действия зерновой сделки истечет 18 мая.

Россия и Украина по отдельности заключили зерновую сделку с Турцией и ООН в июле 2022 года. После этого ее несколько раз продлевали. Так, в середине марта Россия согласилась в очередной раз продлить ее только на 60 дней.

В Кремле в конце апреля заявили, что шансы на следующее продление невелики, поскольку часть сделки о снятии ограничений на российскую продукцию не выполняется.

Ранее МИД России перечислил пять «системных проблем», без решения которых продление сделки будет невозможно:

переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT;

возобновление поставок сельхозтехники в Россию;

разблокирование зарубежных активов российских компаний, связанных с производством;

отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты;

восстановление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса».

10 мая источник ТАСС сообщил, что стороны пришли к соглашению продлить зерновую сделку после 18 мая, несмотря на имеющиеся разногласия. Собеседник агентства отметил, что в нее будет включен экспорт российской продукции.