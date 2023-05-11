В МИДе назвали условие продления зерновой сделки
Зерновая сделка прекратит свое существование, если к 18 мая не удастся достичь консенсуса между участниками переговоров с учетом российских требований. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает «РИА Новости».
«Инициатива, приносящая односторонние выгоды, вряд ли может быть признана и подтверждена всеми. Мы, естественно, в первую очередь защищаем национальные интересы России», — подчеркнул он.
По словам Вершинина, Москва не видит продвижения в вопросе переподключения Россельхозбанка к SWIFT. Помимо этого Россия продолжает сталкиваться с барьерами в экспорте сельхозпродукции.
Срок действия зерновой сделки истечет 18 мая.
Россия и Украина по отдельности заключили зерновую сделку с Турцией и ООН в июле 2022 года. После этого ее несколько раз продлевали. Так, в середине марта Россия согласилась в очередной раз продлить ее только на 60 дней.
В Кремле в конце апреля заявили, что шансы на следующее продление невелики, поскольку часть сделки о снятии ограничений на российскую продукцию не выполняется.
Ранее МИД России перечислил пять «системных проблем», без решения которых продление сделки будет невозможно:
- переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT;
- возобновление поставок сельхозтехники в Россию;
- разблокирование зарубежных активов российских компаний, связанных с производством;
- отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты;
- восстановление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса».
10 мая источник ТАСС сообщил, что стороны пришли к соглашению продлить зерновую сделку после 18 мая, несмотря на имеющиеся разногласия. Собеседник агентства отметил, что в нее будет включен экспорт российской продукции.