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В МИДе назвали условие продления зерновой сделки

Замглавы МИДа: зерновая сделка прекратит существование, если не договориться к 18 мая
Если до 18 мая сторонам не удастся достичь консенсуса по зерновой сделке, она прекратит свое существование, заявил замглавы МИДа Вершинин. Ранее в министерстве говорили, что для ее продления нужно решить пять «системных проблем»
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Зерновая сделка прекратит свое существование, если к 18 мая не удастся достичь консенсуса между участниками переговоров с учетом российских требований. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает «РИА Новости».

«Инициатива, приносящая односторонние выгоды, вряд ли может быть признана и подтверждена всеми. Мы, естественно, в первую очередь защищаем национальные интересы России», — подчеркнул он.

По словам Вершинина, Москва не видит продвижения в вопросе переподключения Россельхозбанка к SWIFT. Помимо этого Россия продолжает сталкиваться с барьерами в экспорте сельхозпродукции.

Срок действия зерновой сделки истечет 18 мая.

Россия и Украина по отдельности заключили зерновую сделку с Турцией и ООН в июле 2022 года. После этого ее несколько раз продлевали. Так, в середине марта Россия согласилась в очередной раз продлить ее только на 60 дней.

В Кремле в конце апреля заявили, что шансы на следующее продление невелики, поскольку часть сделки о снятии ограничений на российскую продукцию не выполняется.

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Ранее МИД России перечислил пять «системных проблем», без решения которых продление сделки будет невозможно:

  • переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT;
  • возобновление поставок сельхозтехники в Россию;
  • разблокирование зарубежных активов российских компаний, связанных с производством;
  • отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты;
  • восстановление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса».

10 мая источник ТАСС сообщил, что стороны пришли к соглашению продлить зерновую сделку после 18 мая, несмотря на имеющиеся разногласия. Собеседник агентства отметил, что в нее будет включен экспорт российской продукции.

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Зерновая сделка МИД продление Россия
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