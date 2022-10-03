Глава Минсельхоза заявил о скрытых санкциях на экспорт продовольствия

На фоне рекордного урожая Россия может до конца 2022 года поставить за рубеж до 30 млн т зерна — тот объем, который обещала ООН для решения проблемы мирового голода. Но экспорт сдерживают скрытые санкции, заявил глава Минсельхоза

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Санкции не смогли затормозить запущенное в последние годы развитие российского агропромышленного комплекса (АПК), но экспорт зерна, продовольствия, удобрений и другой продукции АПК из России сдерживают скрытые барьеры. Об этом заявил в интервью РБК глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Веденные против России санкции западных стран, в том числе после начала специальной военной операции на Украине, хоть и оказали «определенное негативное влияние», но в целом «не смогли затормозить те процессы, которые были запущены в аграрном секторе за последние годы, еще с момента начала реализации национальных проектов, а потом в результате продэмбарго 2014 года», отметил Патрушев.

В 2022 году в России ожидается рекордный урожай зерна, напомнил Патрушев. В конце сентября президент Владимир Путин заявлял на совещании о ходе сезонно-полевых работ, что в этом году российские аграрии могут собрать рекордные 150 млн т зерна, в том числе около 100 млн т пшеницы.

В текущем сельскохозяйственном году, который начался 1 июля 2022 года и продлится до 30 июня 2023 года, у России есть возможность поставить на мировой рынок «не менее, а может быть, и более 50 млн т зерна», рассказал Патрушев. С начала этого сельхозгода на зарубежные рынки было поставлено около 8,3 млн т российского зерна, и темпы роста экспорта увеличиваются. Во втором полугодии 2022 года экспортеры могут вывезти до 30 млн т зерна — тот объем, который Россия обещала поставить в рамках договоренностей с ООН для решения проблемы мирового голода, отметил глава Минсельхоза.

«Но здесь есть другая проблема. Остаются барьеры, которые продолжают сдерживать наш экспорт. Если называть вещи своими именами — это скрытые санкции в отношении транспортировки продукции. При том что декларируется отсутствие ограничений на вывоз продукции агропромышленного сектора», — заявил Патрушев.

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Речь, по словам министра, в первую очередь идет об ограничении доступности судов, необходимых для транспортировки зерна. «Международные логистические компании предпочитают не работать с нашими экспортерами. У тех российских компаний, у которых есть свой флот, проблем меньше. Но в целом мы все сложности видим и находим решения совместно с экспортерами», — сказал Патрушев. Процесс, по его словам, идет непросто, но Россия — надежный партнер и готова выполнять свои обязательства, чтобы обеспечить нуждающиеся страны необходимым продовольствием.

С какими сложностями столкнулись экспортеры После начала военной спецоперации России на Украине 24 февраля 2022 года у российских экспортеров возникли сложности из-за введенных иностранными компаниями санкций. О планах уйти с российского рынка заявили крупнейшие контейнерные перевозчики — например, Maersk и MSC, стоимость поставок возросла, а в расчетах с иностранными поставщиками возникли сбои из-за санкций в отношении российских банков. В конце августа стало известно, что Maersk договорилась о продаже своего последнего и крупнейшего актива в России группе «Дело» Сергея Шишкарева.

Несмотря на скрытые ограничения, сдерживающие экспорт, иностранные покупатели продолжают приобретать российскую продукцию АПК, подчеркнул Патрушев. «От нашей продукции вообще не отказываются. При этом нам известно о фактах, когда на наших партнеров давят и говорят: «Нет, российское вы покупать не будете». Естественно, это ни к чему хорошему не приведет, потому что мы один из крупнейших поставщиков продовольствия в мире. Будет печально, если кто-то начнет руководствоваться чужими интересами, выводя за скобки свои национальные», — добавил министр.

На фоне ограничений экспорт российского АПК в натуральном выражении снизился, но в денежном выражении экспортные поставки показывают рост по сравнению с прошлым годом на 15–17%, отмечает глава Минсельхоза. Пик логистических сложностей был в марте-апреле, сейчас экспортеры их уже прошли и находят новые логистические цепочки и новых партнеров. С основными партнерами — например, с Египтом, Турцией и Ираном — ведутся переговоры о переходе на оплату аграрного экспорта в рублях, продолжает Патрушев. «Сейчас уже есть такие контракты, и мы рассчитываемся в рублях, лирах, фунтах, дирхамах. Объем этих сделок увеличивается каждый месяц».

В денежном выражении экспорт покажет рост по сравнению с прошлым годом, а отставание в объемах сократится до минимума, ожидают в Минсельхозе. «В прошлом году у нас было $37,1 млрд экспортной выручки, в этом году будет порядка $40 млрд», — прогнозирует Патрушев.