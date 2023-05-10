ТАСС сообщил, что зерновую сделку продлят после 18 мая

ТАСС: есть информация, что зерновая сделка будет продлена после 18 мая

Зерновую сделку между Россией, Турцией и ООН и между Украиной, Турцией и ООН продлят после 18 мая. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, осведомленный о ситуации с переговорами в Анкаре.

«Есть информация, что сделка в итоге будет продлена после 18 мая», — приводит агентство слова источника. По его словам, «есть ожидания, что экспорт российской продукции будет в нее включен».

В то же время источник «РИА Новости» сообщил, что никаких решений по продлению сделки еще не принято, а переговоры идут.

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