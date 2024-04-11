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Военная операция на Украине ,  
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Киев пообещал жестко просить об оружии

Кулеба: Украина не смогла «доброй дипломатией» получить Patriot, будет жестко
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина перепробовала все, чтобы получить от Запада новые системы Patriot, но мягкими методами не получилось, тактику ужесточат, сказал Дмитрий Кулеба. Российские власти требуют перестать снабжать ВСУ
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Украина попыталась получить от Запада неиспользуемые батареи ПВО Patriot «хорошей и тихой дипломатией», это не сработало, заявил Washington Post глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

Министр пообещал обратиться к жестким методам. «Да, люди могут меня ненавидеть, и я могу испортить отношения. Другая часть меня говорит, что дипломатия — это прежде всего личные отношения. Но потом я велел этой части заткнуться, и та часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все, но, похоже, ничего не помогает», — рассказал Кулеба.

Комплексы Patriot Украине поставляли Германия и США, первая система поступила в страну прошлой весной. Минобороны России не раз докладывало о нанесении ударов по системам.

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МИД обнаружил более 100 батарей Patriot, которые доступны для отправки Украине, в некоторых соседних государствах есть более одной установки, охраняющей порт или аэродром, пояснил он. По его подсчетам, хватило бы семи батарей, чтобы разместить около основных украинских городов. Министр поделился, что с трудом понимает, почему некоторые страны сопротивляются передаче хотя бы одной их своих систем ПВО в распоряжение Украины.

«Я чувствую, что бьюсь головой о стену, хотя я дипломат, и это означает, что я должен разбирать стену по кирпичику. Но поскольку такая дипломатия не работает, я чувствую, что бьюсь о стену. Я просто не понимаю, почему этого не происходит», — объяснил Кулеба.

По его словам, смена тактики произошла две недели назад. Тогда, в конце марта, вышло интервью Кулебы изданию Politico. В нем он потребовал дать «чертовы Patriot», чтобы позволить «защитить не только жизни наших людей, но и нашу экономику от разрушения». Министр пояснял, что только системы этой модели «могут перехватывать баллистические ракеты».

Позицию Кулебы поддержал вице-председатель ЕК Жозеп Боррель. Он называл немыслимым ситуацию, при которой европейские страны располагают сотней систем Patriot, но затрудняются собрать семь батарей для Киева.

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Российские власти требуют от западных стран прекратить снабжать ВСУ, настаивая, что такими методами не получится помешать Москве добиться своих целей, а только затянуть вооруженный конфликт.

После появления информации, что Япония может передать США ракеты для Patriot, российский МИД предупредил Токио о последствиях, если оружие окажется на Украине. «Наступят самые тяжелые последствия для двусторонних отношений, включая наши ответные шаги», — пообещал российский посол в Японии Николай Ноздрев.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дмитрий Кулеба Украина МИД Украины поставки оружия Patriot ПВО
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