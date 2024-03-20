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Военная операция на Украине ,  
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МИД предупредил Японию о последствиях передачи Киеву ракет для Patriot

МИД России: Японию предупредили о последствиях передачи Киеву ракет для Patriot
Сюжет
Военная операция на Украине

Россия по дипломатическим каналам предупредила Японию о последствиях в случае передачи ракет для ЗРК Patriot Соединенным Штатам, которые, в конечном итоге, могут оказаться на Украине, заявил «РИА Новости» и.о. директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий.

О решении японских властей передать США ракеты для ЗРК Patriot в конце декабря сообщили в Белом доме. The Japan Times писала, что для этого Токио впервые с 2014 года изменило законодательство, регулирующее экспорт вооружений и военного оборудования. Вместе с этим посол Японии в Москве Акира Муто ранее отмечал, что передаваемые Вашингтону ракеты не будут использованы на Украине.

«Когда в декабре 2023 года администрация Фумио Кисиды добилась законодательного смягчения национальных правил экспорта продукции военного назначения — ради поставок производимых в стране по лицензии ракет для ЗРК Patriot Вашингтону, — прямо предупредили японскую сторону через посла в Москве Муто, что не сомневаемся насчет конечного выгодоприобретателя такого решения — киевского режима», — сказал Жесткий.

По его словам, «естественно, такое содействие дальнейшей накачке ВСУ вооружениями будем однозначно расценивать как соучастие Токио в преступных деяниях Киева, влекущих лишь увеличение числа жертв». Кроме того, МИД России специально пригласил в министерство «находившегося в Москве для консультаций со своим посольством руководителя российского направления МИД Японии для детального брифинга по ситуации вокруг Украины», добавил дипломат.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

О том, что Япония и США обсуждают сотрудничество в оборонной сфере, чтобы увеличить количество поставляемых на Украину боеприпасов, в начале марта сообщала японская газета Yomiuri со ссылкой на источники. Япония, которая приняла пацифистскую Конституцию после поражения во Второй мировой войне, предоставила Украине финансовую и гуманитарную помощь, но не оружие. Как пишет Yomiuri, ослабление ограничений Токио на военный экспорт могло бы помочь США и европейским странам поставлять оружие Киеву в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной — расширить возможности его продажи за рубеж.

Россия осуждает любую помощь Запада Украине, считая, что это затянет конфликт и не изменит его исход.

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МИД предупредил Японию о последствиях передачи Киеву ракет для Patriot
МИД предупредил Японию о последствиях передачи Киеву ракет для Patriot

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Теги
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