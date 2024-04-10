В Одессе прогремел взрыв

В Одесской области включены сирены воздушной тревоги, работает ПВО, местные жители сообщают, что в Одессе уже в седьмой раз за сутки прозвучал звук взрыва

В Одессе прозвучал звук взрыва, пишет УНИАН. «Страна» сообщает о прозвучавшем взрыве в Одесской области и работе ПВО по беспилотникам.

В 23:13 в регионе объявили воздушную тревогу, передает «Суспільне Одеса».

Силы обороны юга Украины сообщили о работе ПВО на юге государства.

Это уже седьмой раз за сутки, когда жители Одессы сообщают о взрывах. Ночью в городе был поврежден объект энергетической инфраструктуры, также пострадали работники транспортного предприятия, сообщали Силы обороны юга Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.