Кулеба сообщил об обещании НАТО найти новые системы ПВО для Украины

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Страны НАТО пообещали найти системы ПВО для поставки Украине, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время выхода к прессе с госсекретарем США Энтони Блинкеном после заседания совета НАТО — Украина.

Глава МИДа сообщил, что попросил у стран — членов альянса передать Украине новые ПВО. Кулеба отметил, что лучшими из всех систем противовоздушной обороны являются зенитные ракетные комплексы Patriot, так как, по его словам, «только они могут перехватывать баллистические ракеты».

«В результате проведенных нами обсуждений и сильных обнадеживающих сообщений от госсекретаря Блинкена союзники предпримут усилия по поиску дополнительных систем ПВО, чтобы доставить их на Украину, предоставить их Украине и, конечно, помочь защитить наше небо», — сказал министр.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед заседанием сообщил, что альянс «рассматривает еще более эффективные способы организации поддержки, а также обсуждает долгосрочные финансовые обязательства» перед Украиной.

Комплексы Patriot Украине поставляли Германия и США, первая система поступила в страну весной 2023 года. Минобороны России не раз отчитывалось о нанесении ударов по системам этого типа.

Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что нуждаются в новых системах ПВО. В конце марта Кулеба в интервью Politico потребовал у западных союзников предоставить Украине «чертовы Patriot», чтобы страна смогла выйти из «заколдованного круга».

Россия осуждает западные государства за военную помощь Украине, заявляя, что это не изменит хода боевых действий, а цели спецоперации будут достигнуты.