Зеленский заявил о планах разрушить Крымский мост при новом наступлении в 2024-м

Зеленский сообщил о планах разрушить Крымский мост до конца года

Киев составил план нового наступления и «очень хочет» разрушить Крымский мост, сказал Зеленский. Киев дважды атаковал переправу, погибли шесть человек. Москва считает произошедшее терактами

Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Власти Украины намереваются при новом наступлении в этом году сосредоточиться на ударах по мостам и аэродромам, в частности, разрушить Крымский мост, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Bild.

«Мы этого очень хотим», — сказал президент (цитата по Business Insider).

План нового наступления уже составлен, для его реализации нужно получить американскую помощь, добавил Зеленский. Шансы на успех политик связал не с «количеством людей», а качеством вооружений.

Украинская разведка готовит третью атаку на Крымский мост в первом полугодии 2024-го, выяснила ранее The Guardian. По ее сведениям, ГУР Украины уже обладает «большей частью средств для достижения этой цели». Само издание усомнилось в возможности ГУР атаковать мост в связи с масштабными мерами России по защите моста. Глава ГУР Кирилл Буданов признавал, что мост усиленно охраняют и защищают, но отметил: над этим вопросом «все работают».

Крымский мост был дважды атакован — в октябре 2022-го и июле 2023 года. В первый раз взорвался грузовик, что привели к возгоранию железнодорожных цистерн с топливом проезжающего мимо поезда, обрушению двух автомобильных пролетов ветки из Краснодара в Керчь, и гибели четырех человек. Во второй раз два беспилотных катера ударили по мосту, из-за чего один автомобильный пролет разрушился, другой пролет сместился, два человека погибли.

Зеленский подчеркивал, что Крымским мост «не какая-нибудь маленькая логистическая дорога», его используют для доставки боеприпасов и «милитаризации Крыма». Российский президент Владимир Путин отрицал факт эксплуатации моста «для военных перевозок» и называл произошедшее «бессмысленным с военной точки зрения преступлением».

Российская сторона после атак на мост объявляла о ночных «ударах возмездия» по Украине. Как уточняли в Минобороны, их целями стали в том числе объекты, где осуществлялась подготовка терактов и производили и хранили безэкипажные катера.