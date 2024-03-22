Посол пригрозил Японии последствиями в случае передачи Patriot Украине

Ракетный комплекс Patriot (Фото: Kenichiro Seki / Xinhua / Global Look Press)

Если Япония поставит Украине имеющиеся у нее ракеты для американских зенитных комплексов Patriot, это будет чревато тяжелыми последствиями для отношений с Россией. Об этом, как сообщает «РИА Новости», заявил российский посол в Японии Николай Ноздрев.

«Мы будем внимательно смотреть, чтобы поставленные [Cоединенными Штатами в Японию] Patriot не оказались на Украине, потому что, если это случится, наступят самые тяжелые последствия для двусторонних отношений, включая наши ответные шаги», — сказал дипломат.

Он отметил, что пока о конкретных шагах говорить преждевременно, но они прорабатываются.

В конце декабря 2023 года правительство Японии изменило законодательство, регулирующее экспорт вооружений и военного оборудования. Это позволяет поставить в США ракеты для комплексов Patriot.

В том же месяце Белый дом подтвердил, что японские власти передадут США ракеты для Patriot. В Вашингтоне заявили, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Россия осуждает любую помощь Запада Украине, подчеркивая, что это затянет конфликт, но не изменит его исход.