Посол пригрозил Японии последствиями в случае передачи Patriot Украине
Если Япония поставит Украине имеющиеся у нее ракеты для американских зенитных комплексов Patriot, это будет чревато тяжелыми последствиями для отношений с Россией. Об этом, как сообщает «РИА Новости», заявил российский посол в Японии Николай Ноздрев.
«Мы будем внимательно смотреть, чтобы поставленные [Cоединенными Штатами в Японию] Patriot не оказались на Украине, потому что, если это случится, наступят самые тяжелые последствия для двусторонних отношений, включая наши ответные шаги», — сказал дипломат.
Он отметил, что пока о конкретных шагах говорить преждевременно, но они прорабатываются.
В конце декабря 2023 года правительство Японии изменило законодательство, регулирующее экспорт вооружений и военного оборудования. Это позволяет поставить в США ракеты для комплексов Patriot.
В том же месяце Белый дом подтвердил, что японские власти передадут США ракеты для Patriot. В Вашингтоне заявили, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.
Россия осуждает любую помощь Запада Украине, подчеркивая, что это затянет конфликт, но не изменит его исход.
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