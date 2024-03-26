Кулеба потребовал от Запада дать Украине «чертовы Patriot»

Дмитрий Кулеба призвал западные страны увеличить поставки систем ПВО, чтобы Украина могла выйти из «заколдованного круга». Министр сообщил, что получает «раздраженный ответ» из Берлина, когда речь идет о ракетах Taurus

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico заявил, что его страна нуждается в большем числе зенитных ракетных комплексов Patriot для укрепления противовоздушной обороны.

«Дайте нам чертовы Patriot», — потребовал он, отметив, что если бы у Украины было достаточно систем ПВО, власти смогли бы «защитить не только жизни наших людей, но и нашу экономику от разрушения». Politico называет американские ЗРК наиболее подходящим средством перехвата баллистических ракет.

Комплексы Patriot Украине поставляли Германия и США, первая система поступила в страну весной 2023 года. Минобороны России не раз отчитывалось о нанесении ударов по системам.

Киев благодарен союзникам за поддержку, однако их действия не всегда соответствуют словам, отметил Кулеба. По его словам, сложившаяся ситуация выглядит как «заколдованный круг»: оружия, которое получает Украина, недостаточно, поставки задерживаются, партнеры заявляют, что Киев отступает и не может победить, а затем задаются вопросом, почему должны предоставить украинской стороне вооружение, которое «изменит правила игры». «У украинских солдат нет достаточного количества оружия, потому что вы его не предоставили», — подчеркнул он.

Что касается немецких крылатых ракет Taurus, Кулеба заявил, что устал отвечать на вопросы по поводу возможности их поставок. «Можете меня процитировать, я не против. Но каждый раз, когда я отвечаю на вопрос, получаю раздраженный ответ из Берлина. Оставьте это им. Они сами завели себя в такую ситуацию, пусть ищут выход», — сказал он Politico.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее не раз выступал против поставок Украине Taurus. По мнению Шльца, это потребует присутствия на Украине немецких военных для помощи при наведении, что потенциально делает Германию непосредственным участником конфликта. Его не поддерживают глава МИДа Анналена Бербок и другие министры.

Россия осуждает западные государства за военную помощь Украине, заявляя, что это не изменит ход боевых действий.