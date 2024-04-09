Боррель рассказал о срочной просьбе Кулебы к ЕС

Кулеба попросил у Запада срочно отправить Украине семь комплексов Patriot. Боррель назвал сложной ситуацию на фронте, но заявил, что ЕС не сможет этого сделать. Россия считает, что помощь западных стран лишь затягивает конфликт

Жозеп Боррель (Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил западных союзников срочно отправить семь ракетных комплексов Patriot, но ЕС не может этого сделать, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на конференции в Брюсселе, передает Kyiv Post.

«Это немыслимо, чтобы мы не смогли их предоставить, учитывая, что на вооружении западных армий есть около 100 ЗРК Patriot. И все же мы не можем предоставить семь, о которых они отчаянно просят», — сказал Боррель.

Глава европейской дипломатии также пообещал оказать влияние на министров иностранных дел и обороны стран-членов ЕС для разработки дополнительных средств ПВО для Киева во время их встречи в Люксембурге в конце апреля.

«Мы должны выполнить наши моральные и политические обязательства перед Украиной», — заявил он, назвав сложной ситуацию на линии фронта.

7 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости 25 комплексов Patriot или аналогичных систем для защиты страны. Он также отмечал нехватку дальнобойных средств и боеприпасов для нового контрнаступления. Ранее Зеленский предупреждал об отступлении украинской армии без одобрения помощи Киеву в конгрессе США и неготовности к российскому наступлению в ближайшие месяцы.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу считает, что после провала летнего наступления украинская сторона пытается избежать развала фронта. Ведомство также неоднократно отчитывалось о нанесении ударов по комплексам Patriot на Украине. Москва считает, что любая помощь западных стран затянет конфликт и не изменит его исход.