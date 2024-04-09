Боррель рассказал о срочной просьбе Кулебы к ЕС
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил западных союзников срочно отправить семь ракетных комплексов Patriot, но ЕС не может этого сделать, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на конференции в Брюсселе, передает Kyiv Post.
«Это немыслимо, чтобы мы не смогли их предоставить, учитывая, что на вооружении западных армий есть около 100 ЗРК Patriot. И все же мы не можем предоставить семь, о которых они отчаянно просят», — сказал Боррель.
Глава европейской дипломатии также пообещал оказать влияние на министров иностранных дел и обороны стран-членов ЕС для разработки дополнительных средств ПВО для Киева во время их встречи в Люксембурге в конце апреля.
«Мы должны выполнить наши моральные и политические обязательства перед Украиной», — заявил он, назвав сложной ситуацию на линии фронта.
7 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости 25 комплексов Patriot или аналогичных систем для защиты страны. Он также отмечал нехватку дальнобойных средств и боеприпасов для нового контрнаступления. Ранее Зеленский предупреждал об отступлении украинской армии без одобрения помощи Киеву в конгрессе США и неготовности к российскому наступлению в ближайшие месяцы.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу считает, что после провала летнего наступления украинская сторона пытается избежать развала фронта. Ведомство также неоднократно отчитывалось о нанесении ударов по комплексам Patriot на Украине. Москва считает, что любая помощь западных стран затянет конфликт и не изменит его исход.