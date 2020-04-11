США помогут Италии вопреки «дезинформации России и Китая»

США передадут помощь Италии, чтобы показать свое лидерство «вопреки дезинформации со стороны Китая и России». Ранее о том, что Москва и Пекин принижают усилия страны по борьбе с вирусом, заявил госсекретарь США Майк Помпео

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США предоставят Италии гуманитарную помощь, чтобы продемонстрировать лидерство страны вопреки «кампании по дезинформации со стороны Китая и России». Об этом говорится в соответствующем меморандуме, подписанном американским президентом Дональдом Трампом. Число заразившихся в США превысило 501 тыс. человек, в Италии — 147 тыс.

«Хотя первостепенной и главной ответственностью властей США является забота об американцах, помощь Италии поможет в борьбе со вспышкой COVID-19 и смягчении последствий кризиса, а также продемонстрирует лидерство США вопреки кампаниям по дезинформации со стороны Китая и России», — говорится в меморандуме.

Кроме того, гуманитарная помощь Италии позволит «снизить риск повторной передачи вируса из Европы в США и содействовать функционированию ключевых цепей поставок».

О том, что Россия ведет кампания по распространению дезинформации о вспышке коронавируса, в конце февраля со ссылкой на американских чиновников сообщала The Guardian. По информации собеседников издания, фейковые аккаунты в Twitter, Facebook и Instagram распространяли конспирологические теории о том, что именно США создали вирус, в частности, разработка биологического оружия приписывалась ЦРУ. По данным AFP, с тысячи связанных с Россией аккаунтов в соцсетях писали реальные люди, а не боты. В российском МИДе обвинения США назвали «намеренным вбросом».