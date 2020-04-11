Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 73,75 (-0,85) Quote, 10 апр, 13:47
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 80,74 (-0,35) Quote, 10 апр, 13:47
Арт-фестиваль Burning Man отменили из-за коронавируса Общество, 09:02 Банки попросили ввести наказание за подделку данных для кредитных каникул Финансы, 09:00 Инфекционист спрогнозировал число исцелившихся к маю от коронавируса Общество, 08:48 В Китае за сутки выявили 46 новых зараженных коронавирусом Общество, 08:21 США помогут Италии вопреки «дезинформации России и Китая» Политика, 07:58 В Подмосковье загорелся склад на площади 2 тыс. кв. м Общество, 07:50 Академик назвал самый ранний срок завершения эпидемии COVID-2019 в России Общество, 07:32 В Москве объявили желтый уровень опасности из-за ветра Общество, 07:00 Мексика объяснила отказ сокращать добычу нефти на 400 тыс. барр./сутки Политика, 06:34 Первую смерть пациента с коронавирусом зафиксировали в Тюменской области Общество, 06:33 Пожарные потушили открытое горение в колонии в Иркутской области Общество, 06:19 Китай направил в Россию группу экспертов по борьбе с коронавирусом Политика, 05:47 Эпидемиолог сообщил об отсутствии эффективного лекарства от коронавируса Общество, 05:14 В США зафиксировали самый высокий уровень смертности от COVID-19 за сутки Общество, 04:52
Пандемия коронавируса ,  
0 

США помогут Италии вопреки «дезинформации России и Китая»

США передадут помощь Италии, чтобы показать свое лидерство «вопреки дезинформации со стороны Китая и России». Ранее о том, что Москва и Пекин принижают усилия страны по борьбе с вирусом, заявил госсекретарь США Майк Помпео
Фото: Kevin Dietsch / Consolidated News Photos / Global Look Press

США предоставят Италии гуманитарную помощь, чтобы продемонстрировать лидерство страны вопреки «кампании по дезинформации со стороны Китая и России». Об этом говорится в соответствующем меморандуме, подписанном американским президентом Дональдом Трампом. Число заразившихся в США превысило 501 тыс. человек, в Италии — 147 тыс.

«Хотя первостепенной и главной ответственностью властей США является забота об американцах, помощь Италии поможет в борьбе со вспышкой COVID-19 и смягчении последствий кризиса, а также продемонстрирует лидерство США вопреки кампаниям по дезинформации со стороны Китая и России», — говорится в меморандуме.

Кроме того, гуманитарная помощь Италии позволит «снизить риск повторной передачи вируса из Европы в США и содействовать функционированию ключевых цепей поставок».

Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии
Политика

О том, что Россия ведет кампания по распространению дезинформации о вспышке коронавируса, в конце февраля со ссылкой на американских чиновников сообщала The Guardian. По информации собеседников издания, фейковые аккаунты в Twitter, Facebook и Instagram распространяли конспирологические теории о том, что именно США создали вирус, в частности, разработка биологического оружия приписывалась ЦРУ. По данным AFP, с тысячи связанных с Россией аккаунтов в соцсетях писали реальные люди, а не боты. В российском МИДе обвинения США назвали «намеренным вбросом».

Кроме того, Россия занималась распространением ложных данных о том, как борются с распространением коронавируса и страны Запада, сообщала в середине марта Financial Times со ссылкой на закрытый доклад Евросоюза. По мнению его авторов, Москва пыталась подорвать доверие населения к медицинским органам и помешать борьбе с коронавирусом, распространив панику и страх.

Россия, Китай и Иран распространяют дезинформацию об антивирусных мерах в США, намеренно принижая усилия Вашингтона по борьбе с эпидемией, заявил 20 марта госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, США уже обращались по этому поводу к властям этих стран.

США лидируют по числу заразившихся коронавирусом, следом за ними идут Испания (более 158 тыс.) и Италия (свыше 147 тыс.). За последние сутки в США был зафиксирован наивысший показатель смертности от коронавируса с начала пандемии — более 2 тыс. человек. Всего в стране умерли 18 693 человека.

О том, что США передадут Италии медицинские принадлежности примерно на $100 млн для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, Трамп сообщал еще в конце марта. Тогда он отметил, что в Соединенных Штатах есть дополнительные ресурсы, которые в стране не нужны.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, США, Италия
Материалы по теме
В США зафиксировали самый высокий уровень смертности от COVID-19 за сутки
Общество
США пригрозили санкциями отказавшимся забирать своих граждан странам
Политика
Трамп скорректировал прогноз по количеству смертей от коронавируса в США
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter