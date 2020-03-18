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Пандемия коронавируса ,  
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FT узнала о докладе ЕС про распространение Россией фейков о коронавирусе

Авторы внутреннего доклада ЕС считают, что в Москве пытаются подорвать доверие населения к медицинским органам и помешать борьбе с коронавирусом

Прокремлевские средства массовой информации развернули кампанию по дезинформацию, распространяя неверные данные о том, как страны Запада борются с распространением коронавируса. Как сообщает Financial Times, такие данные содержатся в закрытом докладе ЕС, который создан 16 марта.

Его авторы считают, что целью кампании является распространение паники и страха, попытка разделить европейское общество. Собеседник FT в Брюсселе при этом утверждает, что стремление создателей фейков подорвать веру в эффективность медицинских организаций может помешать эффективной борьбе с эпидемией в Европе.

Основными распространителями дезинформации, по словам авторов доклада, являются аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о протестах «желтых жилетов» во Франции, а теперь оставляют сообщения о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках. В их сообщениях инфекция предстает как искусственная болезнь, превращенная в оружие.

Также в этих аккаунтах распространяются апокалиптические истории, в которых основными виновниками происходящего называются капиталисты, получающие выгоду от эпидемии. Также в них рассказывается о том, «насколько успешно справляется с коронавирусом Россия под руководством Владимира Путина».

О причастности России к распространению фейков в конце февраля сообщала газета Guardian со ссылкой на американских чиновников. Тогда речь шла о том, что авторы сообщений в некоторых аккаунтах пытались подорвать доверие к органам власти в США.

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Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала информацию Guardian «намеренным вбросом».

В начале марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информационные провокации и диверсии из-за рубежа постоянно происходят, когда Россия сталкивается с различными чрезвычайными ситуациями. Тогда же Владимир Путин сообщил, что, по данным ФСБ, информационные вбросы о коронавирусе в России приходят из-за рубежа и ставят своей целью посеять панику среди населения.

В начале месяца через ботов во «ВКонтакте» и сообщения в мессенджерах начала распространяться информация о том, что российские власти якобы скрывают данные о массовом заражении москвичей коронавирусом COVID-19. Об этом сообщила компания Group-IB, которая специализируется на разработке продуктов для кибербезопасности. 4 марта Роскомнадзор начал блокировать сообщения в социальных сетях о коронавирусе, которые Генпрокуратура признала недостоверными и создающими угрозы общественной безопасности.

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус, дезинформация
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