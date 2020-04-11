Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 73,75 (-0,85) Quote, 10 апр, 13:47
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 80,74 (-0,35) Quote, 10 апр, 13:47
Китай направил в Россию группу экспертов по борьбе с коронавирусом Политика, 05:47 Эпидемиолог сообщил об отсутствии эффективного лекарства от коронавируса Общество, 05:14 В США зафиксировали самый высокий уровень смертности от COVID-19 за сутки Общество, 04:52 США пригрозили санкциями отказавшимся забирать своих граждан странам Политика, 04:35 Умер актер из «Человеческой многоножки» Дитер Лазер Общество, 04:22 G20 создаст мониторинговую группу по мерам реагирования на рынке нефти Политика, 04:08 Врач Мясников предупредил об опасности ИВЛ Общество, 03:42 Google и Apple создадут технологию отслеживания контактов людей с вирусом Общество, 03:41 Два человека погибли при аварии на МКАД Общество, 03:02 Посольство сообщило о переносе вывозного рейса из Антальи в Москву Общество, 02:55 Крупнейшие производители нефти договорились о снижении добычи на 15% Бизнес, 02:31 Белоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус Политика, 02:29 Трамп скорректировал прогноз по количеству смертей от коронавируса в США Общество, 02:20 Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила Харви Вайнштейну новое обвинение Общество, 01:57
Пандемия коронавируса ,  
0 

В США зафиксировали самый высокий уровень смертности от COVID-19 за сутки

В стране этот показатель впервые превысил 2 тыс. человек. Всего в США коронавирусом заразились более 500 тыс. человек
Фото: Carlos Osorio / AP

За последние сутки в США был зафиксирован наивысший показатель смертности от коронавируса с начала пандемии — более 2 тыс. человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса.

Всего в стране умерли 18 693 человека. По этому показателю США находятся на втором месте в мире, ненамного отстав от Италии (18 849).

Больше всего смертей было зафиксировано в Нью-Йорке (5 820), также серьезная ситуация сложилась в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Количество зараженных коронавирусом человек в стране превысило 500 тыс., что является самым высоким показателем в мире. При этом количество заболевших в США намного превышает число зараженных в Испании, которая занимает по этому показателю второе место (158 273).

Журналистов обяжут сдавать тесты на коронавирус перед брифингами Трампа
Политика

При этом, с начала пандемии, медикам США удалось вылечить 28 837 человек от заражения коронавирусом.

Ранее во время брифинга в Белом доме президент США Дональд Трамп отметил, что ситуация с заражением в некоторых районах начала стабилизироваться. В Нью-Йорке, например, сокращается количество госпитализаций, также выравнивается положение в Детройте и Новом Орлеане. По мнению президента, США подошли к пику заболеваемости.

8 апреля о признаках стабилизации ситуации с распространением вируса в стране заявил вице-президент США Майкл Пенс. Он также отметил улучшения в крупных городах, назвав, помимо упомянутых Трампом, Чикаго и Денвер. Пенс призвал сограждан более активно соблюдать ограничения, наложенные властями США.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее



 

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, смертность
Материалы по теме
Трамп скорректировал прогноз по количеству смертей от коронавируса в США
Общество
Италия продлила карантин из-за коронавируса до начала мая
Политика
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 апреля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter