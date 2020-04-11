В США зафиксировали самый высокий уровень смертности от COVID-19 за сутки

В стране этот показатель впервые превысил 2 тыс. человек. Всего в США коронавирусом заразились более 500 тыс. человек

Фото: Carlos Osorio / AP

За последние сутки в США был зафиксирован наивысший показатель смертности от коронавируса с начала пандемии — более 2 тыс. человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса.

Всего в стране умерли 18 693 человека. По этому показателю США находятся на втором месте в мире, ненамного отстав от Италии (18 849).

Больше всего смертей было зафиксировано в Нью-Йорке (5 820), также серьезная ситуация сложилась в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Количество зараженных коронавирусом человек в стране превысило 500 тыс., что является самым высоким показателем в мире. При этом количество заболевших в США намного превышает число зараженных в Испании, которая занимает по этому показателю второе место (158 273).