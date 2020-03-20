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Пандемия коронавируса ,  
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Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии

По словам государственного секретаря, Россия, Китай и Иран намеренно принижают усилия США по борьбе с коронавирусом. Помпео заявил, что США уже обращались по этому поводу к их властям
Майк Помпео на пресс-конференции (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Государственный секретарь США Майк Помпео на пресс-конференции оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Вашингтоне заявил, что Россия, Китай и Иран намеренно распространяют искаженную информацию о мерах, предпринимаемых для борьбы с инфекцией. Запись выступления опубликована в официальном Twitter Государственного департамента.

По словам Помпео, цель этих государств — приуменьшить усилия Соединенных Штатов в борьбе с коронавирусом.

Помпео также сообщил, что США напрямую обращались к этим трем странам, чтобы те прекратили кампанию по дезинформации.

FT узнала о докладе ЕС про распространение Россией фейков о коронавирусе
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В начале недели Financial Times сообщила о существовании закрытого доклада Евросоюза, в котором говорилось о развернутой прокремлевскими СМИ кампании по дезинформации о том, как в странах Запада борются с распространением коронавируса.

По данным газеты, авторы считают, что целью этой кампании является распространение паники, а также попытка разделить европейское общество. Как утверждается в документе, основные распространители дезинформации — аккаунты в соцсетях, которые формируют представление о коронавирусе как об искусственной болезни, превращенной в оружие.

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал голословными обвинения в адрес России о развертывании информационной кампании по дестабилизации ситуации на Западе.

«По идее, в нынешней ситуации эта русофобская одержимость как-то должна была пойти на спад, но, видимо, не идет», — отметил официальный представитель Кремля. Он резюмировал, что не может комментировать эту информацию «с точки зрения здравого смысла».

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Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус, госсекретарь
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