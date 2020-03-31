США отправят в Италию медицинскую помощь на $100 млн для борьбы с вирусом

США передадут Италии медицинские принадлежности примерно на $100 млн для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, трансляция выступления велась в Twitter.

«Я только что разговаривал с премьер-министром Италии. Мы отправим в Италию медицинские принадлежности примерно на $100 млн», — сказал Трамп. По его словам, в США есть дополнительные ресурсы, которые не нужны в стране.

Общее число зараженных коронавирусом в Италии составляет 101 тыс. человек. Страна занимает второе место по количеству случаев коронавируса после США, где было подтверждено более 160 тыс. случаев заболевания. При этом,по данным Университета Джонса Хопкинса, Италия остается лидером по числу умерших от коронавирусной инфекции как в Европе, так и мире.