Минобороны: ВСУ потеряли еще один танк Abrams на авдеевском направлении

На авдеевском направлении ВСУ потеряли еще один американский танк Abrams. Это уже четвертая машина такого типа, о подбитии которой сообщало Минобороны России

Танк Abrams (Фото: IMAGO / Antti Aimo-Koivisto / Global Look Press)

На авдеевском направлении ВСУ потеряли танк Abrams, более 430 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

Также «в ходе контрбатарейной борьбы» уничтожены боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица Д-20 и пять гаубиц Д-30. Кроме того, на данном направлении были уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

26 февраля советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные уничтожили первый танк Abrams. Минобороны подтвердило уничтожение первого Abrams в Донбассе 27 февраля. Позже советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что как минимум пять действующих Abrams обнаружили под Авдеевкой.

Минобороны сообщило об уничтожении второго Abrams 4 марта. Вскоре ведомство рассказало, что был уничтожен третий американский танк, на этот раз его подбил российский танк Т-72Б3.

В августе США одобрили передачу танков M1A1 Abrams Киеву, об этом сообщал CNN. Всего ВСУ к середине октября получили 31 танк. Американские танки являются «серьезным оружием», но, как и другая западная техника, они будут «гореть за милую душу», заявил в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. M1A1 — это вторая версия танка M1 Abrams, которая была запущена в производство в середине 1980-х годов. Одним из отличий от первого танка стало 120-миллиметровое орудие, которое было разработано немецкой компанией Rheinmetall, вместо 105-миллиметровой американской пушки M68. На вооружении США с начала 1990-х годов также есть третья версия Abrams, M1A2, одним из отличий которой является наличие урановой брони в лобовой проекции башни, которой нет на большинстве вариантов M1A1.

Авдеевка — это город, который расположен в 10 км к северу от Донецка. Ожесточенные бои за него шли с октября 2023 года. В ночь на 17 февраля 2024 года новый главком ВСУ Александр Сырский объявил о начале вывода войск из города. Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об окончательном взятии Авдеевки 20 февраля.

Ранее, в январе 2023 года, Германия согласилась отправить танки Leopard 2 на Украину и разрешила другим странам реэкспорт этих машин.

Россия осуждает помощь, которую западные страны оказывают Украине: в Кремле отмечают, что это только затягивает конфликт, но не может изменить его исход.