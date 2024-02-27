Минобороны подтвердило уничтожение первого Abrams в Донбассе

Американский танк был обнаружен и уничтожен в селе Бердычи к северо-западу от Авдеевки

Танк Abrams (Фото: Ian Hitchcock / Getty Images)

Минобороны России сообщило об уничтожении на авдеевском направлении американского танка Abrams. Это первое официальное сообщение об обнаружении такой машины в Донбассе.

Накануне об уничтожении Abrams рассказал советник главы ДНР Ян Гагин. Позже «Первый канал» сообщил, что американский танк был обнаружен в населенном пункте Бердычи к северо-западу от Авдеевки и подбит дроном-камикадзе. Еще одной машине удалось развернуться и покинуть поселок.

Украина получила первые Abrams в сентябре 2023 года. Утверждалось, что Киеву был направлен 31 танк.

Ранее Forbes сообщал, что во время боев за Авдеевку Киев потерял одну бронемашину на базе Abrams — M1150 Assault Breacher. По данным издания, в конце 2023 года США тайно передали Киеву как минимум одну такую машину, официальной информации о поставке не было.

В Кремле американские танки называли «серьезным оружием», однако заверяли, что они будут «гореть за милую душу».

Помимо танка Abrams в сводке Минобороны упоминается и другая уничтоженная за сутки военная техника. В том числе артиллерийская установка М777, БМП Bradley. В районе Михайловки (Николаевская область) был сбит Су-25 воздушных сил Украины.