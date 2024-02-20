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Военная операция на Украине ,  
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Путин назвал взятие Авдеевки успехом, который нужно развить

Министр обороны Шойгу заявил о потере Украиной 2400 военных под Авдеевкой
Сюжет
Военная операция на Украине

Путин назвал взятие Авдеевки успехом, который нужно развить
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Взятие Авдеевки — это успех, и его нужно развивать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

«Что касается в целом ситуации в Авдеевке — это безусловный успех, я вас поздравляю», — сказал Путин. — Его нужно развивать».

Развитие должно быть хорошо подготовленным и обеспеченным с точки зрения личного состава, вооружения, военной техники и снарядов, подчеркнул Путин. Он также отметил, что поговорит с главой Минобороны о потребностях военных на авдеевском направлении.

Шойгу в ответ рассказал, что за последние двое суток, что украинские формирования находились в городе (17 и 18 февраля), они потеряли 2400 военнослужащих.

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Бои за Авдеевку начались в октябре 2023 года, в течение нескольких недель, предшествовавших ее взятию российской армией, интенсивность столкновений возросла. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о начале вывода из города войск. По его словам, украинское командование пошло на такой шаг, чтобы избежать окружения группировки.

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Вечером того же дня российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об окончательном взятии Авдеевки. Министр обороны отметил, что в ходе отступления ВСУ потеряли более 1,5 тыс. человек. Российская операция была проведена силами группировки войск «Центр», которой командовал генерал-полковник Андрей Мордвичев.

В последний раз Минобороны отчитывалось о потерях российской армии в сентябре 2022 года. К тому моменту погибли 5937 человек, сообщал Шойгу. 6 июня 2023 года он заявлял, что за последние три дня с начала украинского наступления при отражении атак ВСУ с российской стороны погиб 71 военнослужащий, еще 210 получили ранения.

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Владимир Путин

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Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
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