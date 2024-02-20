Путин назвал взятие Авдеевки успехом, который нужно развить

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Взятие Авдеевки — это успех, и его нужно развивать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

«Что касается в целом ситуации в Авдеевке — это безусловный успех, я вас поздравляю», — сказал Путин. — Его нужно развивать».

Развитие должно быть хорошо подготовленным и обеспеченным с точки зрения личного состава, вооружения, военной техники и снарядов, подчеркнул Путин. Он также отметил, что поговорит с главой Минобороны о потребностях военных на авдеевском направлении.

Шойгу в ответ рассказал, что за последние двое суток, что украинские формирования находились в городе (17 и 18 февраля), они потеряли 2400 военнослужащих.

Бои за Авдеевку начались в октябре 2023 года, в течение нескольких недель, предшествовавших ее взятию российской армией, интенсивность столкновений возросла. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о начале вывода из города войск. По его словам, украинское командование пошло на такой шаг, чтобы избежать окружения группировки.

Вечером того же дня российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об окончательном взятии Авдеевки. Министр обороны отметил, что в ходе отступления ВСУ потеряли более 1,5 тыс. человек. Российская операция была проведена силами группировки войск «Центр», которой командовал генерал-полковник Андрей Мордвичев.

В последний раз Минобороны отчитывалось о потерях российской армии в сентябре 2022 года. К тому моменту погибли 5937 человек, сообщал Шойгу. 6 июня 2023 года он заявлял, что за последние три дня с начала украинского наступления при отражении атак ВСУ с российской стороны погиб 71 военнослужащий, еще 210 получили ранения.