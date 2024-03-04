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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении второго американского танка Abrams

Минобороны: на Украине уничтожили второй американский танк Abrams
Сюжет
Военная операция на Украине
Танк Abrams
Танк Abrams (Фото: Armin Weigel / dpa / Global Look Press)

Российские военные уничтожили в зоне спецоперации еще один танк Abrams американского производства. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

Ведомство уточнило, что Abrams уничтожили на авдеевском направлении. В том же районе противник потерял еще один танк, четыре боевые машины пехоты, в том числе три БМП Bradley американского производства, а также три боевые бронированные машины и 12 автомобилей.

Об уничтожении первого Abrams Минобороны сообщило 27 февраля. По данным «Первого канала», танк обнаружили в населенном пункте Бердычи к северо-западу от Авдеевки в ДНР и подбили дроном-камикадзе. Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков 4 марта сообщил, что главе государства доложили об уничтожении первого Abrams.

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Политика
Танки Abrams

Украина получила первые Abrams в сентябре 2023 года. Всего ВСУ передали 31 танк. В Кремле американские танки назвали «серьезным оружием», однако заверили, что они будут «гореть за милую душу».

Минобороны сообщило об уничтожении второго американского танка Abrams
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