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Военная операция на Украине ,  
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В ДНР сообщили о минимум пяти танках Abrams под Авдеевкой

Кимаковский: минимум пять танков Abrams находятся у линии фронта под Авдеевкой
Сюжет
Военная операция на Украине
Танки Abrams
Танки Abrams (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

Как минимум пять американских танков Abrams обнаружили под Авдеевкой, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Контроль всех передвижений и действий вооруженных формирований Украины у линии боевого соприкосновения показал, что под Авдеевкой находятся по меньшей мере пять танков Abrams», — сказал Кимаковский.

Днем 26 февраля советник главы ДНР Ян Гагин сообщил об уничтожении первого Abrams в Донбассе. Американский танк нашли и нейтрализовали в селе Бердычи к северо-западу от Авдеевки. На следующий день это подтвердили в Минобороны.

Авдеевка — город, расположенный в 10 км к северу от Донецка. Ожесточенные бои за него шли с октября 2023 года.

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Авдеевка


В ночь на 17 февраля 2024 года главком ВСУ Александр Сырский объявил о начале вывода войск из города. По его словам, украинское командование пошло на такой шаг, чтобы избежать окружения группировки. Спустя три дня, 20 февраля, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об окончательном переходе Авдеевки под контроль российских войск. Глава государства назвал это успехом, который нужно развивать.

M1 Abrams находится на вооружении армии США с 1980 года. Он использовался в ходе военных конфликтов в Ираке, Афганистане. В Кремле, комментируя планы о поставках Украине Abrams, назвали танки «серьезным оружием», но которое, как и другая западная техника, будет «гореть за милую душу».

В ДНР сообщили о минимум пяти танках Abrams под Авдеевкой
В ДНР сообщили о минимум пяти танках Abrams под Авдеевкой

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Теги
Abrams ДНР Авдеевка Украина Донбасс
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