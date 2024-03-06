Минобороны заявило о первом уничтожении Abrams российским Т-72Б3
Экипаж российского танка Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил американский танк Abrams на авдеевском направлении. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, всего за сутки противник потерял на этом направлении два танка, зенитный ракетный комплекс «Бук», четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.
Ранее российские военные уничтожили на авдеевском направлении два танка Abrams, машины были подбиты 27 февраля и 4 марта, утверждает Минобороны. По данным «Первого канала», первый Abrams обнаружили в населенном пункте Бердычи к северо-западу от Авдеевки в ДНР и подбили дроном-камикадзе.
Украина получила первые Abrams в сентябре 2023 года. Всего ВСУ передали 31 танк. В Кремле американские танки назвали «серьезным оружием», однако заверили, что они будут «гореть за милую душу».
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