Минобороны заявило о первом уничтожении Abrams российским Т-72Б3

Минобороны сообщило об уничтожении еще одного танка Abrams

Это, по данным Минобороны России, уже третий уничтоженный на Украине американский танк Abrams, и первый — уничтоженный российским танком

Танк Abrams (Фото: Scott Barbour / Getty Images)

Экипаж российского танка Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил американский танк Abrams на авдеевском направлении. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, всего за сутки противник потерял на этом направлении два танка, зенитный ракетный комплекс «Бук», четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Ранее российские военные уничтожили на авдеевском направлении два танка Abrams, машины были подбиты 27 февраля и 4 марта, утверждает Минобороны. По данным «Первого канала», первый Abrams обнаружили в населенном пункте Бердычи к северо-западу от Авдеевки в ДНР и подбили дроном-камикадзе.

Украина получила первые Abrams в сентябре 2023 года. Всего ВСУ передали 31 танк. В Кремле американские танки назвали «серьезным оружием», однако заверили, что они будут «гореть за милую душу».