США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams

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В США одобрили поставку первой партии танков Abrams на Украину, сообщает CNN со ссылкой на помощника американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша.

«Они готовы. Теперь они должны попасть в Европу, а затем в Украину вместе со всем, что к ним прилагается. С боеприпасами, запчастями, топливной аппаратурой, ремонтными средствами», — сказал он. Украина получит танки к началу осени.

Власти США приняли решение передать Украине танки Abrams 25 января, в Пентагоне тогда сочли, что на этот процесс может потребоваться больше года. Американские военные затем отчитывались об ускорении передачи, изъятии со складов и переделке, чтобы подготовить танки к поставке. В мае США начали организовывать тренировки для украинских военных на Abrams в Германии.

В конце июля Politico со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что США могут направить на Украину несколько танков Abrams уже в сентябре, чтобы их применяли в ходе боевых действий.

Вашингтон поставит Киеву более старые модели Abrams — M1A1 вместо более современной версии М1A2. Планируется, что они прибудут в Германию, где будут отремонтированы и модифицированы (например, с них снимут секретную броню из обедненного урана), а затем попадут на Украину. Поставки более новых танков заняли бы больше времени, отмечает Politico.



По данным газеты, в первую партию войдут шесть-восемь танков. Всего, как говорил президент США Джо Байден, Киев получит 31 машину — это равноценно одному танковому батальону Украины.

Власти России критикуют поставки Украине оружия и военной техники, заявляя, что подобными шагами Запад только затягивает конфликт.