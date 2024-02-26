В ДНР заявили об уничтожении первого танка Abrams в Авдеевке

Танк Abrams (Фото: Sgt. 1st Class Theresa Gualdaram / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российские военные уничтожили первый танк Abrams американского производства, сообщил «РИА Новости» советник главы ДНР Ян Гагин. Ранее телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале опубликовал кадры с горящей техникой, сообщив, что горит именно Abrams.

«Наши военные сообщили о уничтожении первого Abrams в районе Авдеевки», — сказал Гагин. Накануне, 25 февраля, в ДНР сообщили о танках Abrams, замеченных северо-западнее Авдеевки.

Украина получила первые Abrams в сентябре 2023 года. Ранее Forbes сообщал, что во время боев за Авдеевку Киев потерял одну бронемашину на базе Abrams — M1150 Assault Breacher. По данным издания, в конце 2023 года США тайно передали Киеву как минимум одну такую машину, официальной информации о поставке не было.

В Кремле ранее назвали танки «серьезным оружием», однако пообещали, что они будут «гореть за милую душу», как и другая западная техника. Москва критикует военную помощь для Украины и подчеркивает, что это не повлияет на ход военной операции.

Авдеевка — город, расположенный в 10 км к северу от Донецка. Ожесточенные бои за него шли с октября 2023 года.

В ночь на 17 февраля 2024 года главком ВСУ Александр Сырский объявил о начале вывода войск из города. По его словам, украинское командование пошло на такой шаг, чтобы избежать окружения группировки.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об окончательном взятии Авдеевки 20 февраля. Глава государства назвал взятие города успехом, который нужно развивать.