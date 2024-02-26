 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В ДНР заявили об уничтожении первого танка Abrams в Авдеевке

Советник главы ДНР Гагин сообщил об уничтожении танка Abrams в районе Авдеевки
Сюжет
Военная операция на Украине
Танк Abrams
Танк Abrams (Фото: Sgt. 1st Class Theresa Gualdaram / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российские военные уничтожили первый танк Abrams американского производства, сообщил «РИА Новости» советник главы ДНР Ян Гагин. Ранее телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале опубликовал кадры с горящей техникой, сообщив, что горит именно Abrams.

«Наши военные сообщили о уничтожении первого Abrams в районе Авдеевки», — сказал Гагин. Накануне, 25 февраля, в ДНР сообщили о танках Abrams, замеченных северо-западнее Авдеевки.

Украина получила первые Abrams в сентябре 2023 года. Ранее Forbes сообщал, что во время боев за Авдеевку Киев потерял одну бронемашину на базе Abrams — M1150 Assault Breacher. По данным издания, в конце 2023 года США тайно передали Киеву как минимум одну такую машину, официальной информации о поставке не было.

В Кремле ранее назвали танки «серьезным оружием», однако пообещали, что они будут «гореть за милую душу», как и другая западная техника. Москва критикует военную помощь для Украины и подчеркивает, что это не повлияет на ход военной операции.

Forbes узнал о потере Украиной бронемашины на базе Abrams в Авдеевке
Политика

Авдеевка — город, расположенный в 10 км к северу от Донецка. Ожесточенные бои за него шли с октября 2023 года.

В ночь на 17 февраля 2024 года главком ВСУ Александр Сырский объявил о начале вывода войск из города. По его словам, украинское командование пошло на такой шаг, чтобы избежать окружения группировки.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об окончательном взятии Авдеевки 20 февраля. Глава государства назвал взятие города успехом, который нужно развивать.

В ДНР заявили об уничтожении первого танка Abrams в Авдеевке
В ДНР заявили об уничтожении первого танка Abrams в Авдеевке

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий

35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео

Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине

Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты
Теги
Авдеевка ДНР Abrams военная техника
Материалы по теме
В ДНР заявили о появлении танков Abrams под Авдеевкой
Политика
Forbes узнал о потере Украиной бронемашины на базе Abrams в Авдеевке
Политика
Минобороны Польши сообщило о поставке партии HIMARS и Abrams из США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 100,18 (—) Инвестиции, 16:17 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 92,63 (—) Инвестиции, 16:17
ГК «Галс-Девелопмент» завершает перевод дома «Космо 4/22» в квартиры Пресс-релиз, 18:44
Над Белгородской областью сбили второй за день беспилотник Политика, 18:43
Почему Израиль готов отложить «финальную битву» в Газе Политика, 18:41
Актриса Рене Зеллвегер в четвертый раз сыграет Бриджит Джонс Life, 18:38
Власти региона ответили на жалобу медалистки Олимпиады на низкую зарплату Спорт, 18:37
Москва заняла предпоследнее место в рейтинге по росту цен на жилье за год Недвижимость, 18:27
Как легально перевести криптовалюту в рубли. Способы, законы и риски Крипто, 18:22
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Индии состав с 53 вагонами проехал 80 км без машиниста. Видео Общество, 18:17
Эрдоган рассказал об обещании Путина не медлить с визитом в Турцию Политика, 18:15
Еврокомиссия оценила возможность отправки войск стран ЕС на Украину Политика, 18:07
В России назвали самые популярные китайские машины с пробегом Авто, 18:07
Путин увеличил штат Следственного комитета Политика, 18:05
АПЛ вернула «Эвертону» 4 из 10 отобранных за финансовые нарушения очков Спорт, 18:03
1–2 марта в Дубае пройдет международный саммит недвижимости «Движение» Пресс-релиз, 17:59