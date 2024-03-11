Война Израиля и ХАМАС. Главное

Маловероятно, что Израиль и ХАМАС смогут договориться о перемирии в ближайшие недели, сообщил CNN со ссылкой на представителя движения Хоссама Бадрана и дипломатический источник. В начале марта Израиль бойкотировал переговоры в Каире из-за отказа ХАМАС предоставить список оставшихся у боевиков заложников, писали The Times of Israel и Ynet.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вредит Израилю, поскольку настраивает остальной мир против страны, заявил президент США Джо Байден. «У него есть право защищать Израиль, право продолжать преследовать ХАМАС, но он должен, должен, должен уделять больше внимания гибели невинных людей, которые гибнут в результате предпринятых действий», — сказал он.

Байден также выразил надежду на перемирие между Израилем и ХАМАС и освобождение заложников, отметив, что это особенно важно в связи с наступлением Рамадана. К прекращению огня в секторе Газа на время священного для мусульман месяца призвал и канцлер Германии Олаф Шольц.